Inicio de clases y UPD: "El problema no es el festejo, el problema es el alcohol"

El inicio del ciclo lectivo 2024 se realizó este lunes en la mayoría de las instituciones, pero otras -como las secundarias- comenzarán las clases en los próximos días. En los últimos años hay preocupación ante el inicio de las clases por parte de los directivos de las instituciones educativas y los padres por la práctica conocida como "último primer día" o UPD. El festejo se trata de la despedida de los estudiantes del último año de las escuelas secundarias de todo el país. Los jóvenes se reúnen en un espacio para pasar la noche previa al último primer día de clases y después acuden todos juntos al establecimiento educativo.

El mayor inconveniente surge en las acciones que realizan los adolescentes en el transcurso de la noche, en las cuales se incluye la ingesta de alcohol, que en su mayoría suele ser en exceso. A raíz de este debate, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con Claudio Peña, director de la escuela Dr. José Vicente Zapata, para consultar cómo se prepara el establecimiento y qué medidas tomará.

La escuela José Vicente Zapata dará inicio a su ciclo lectivo este miércoles 28 de febrero. El director contó que "el UPD surgió unos años antes de la pandemia y empezó muy de a poco. Algunos estudiantes lo decidieron hacer, otros no, otros se juntaban con otras escuelas. O sea, la metodología por lo general va cambiando. Después de la pandemia resurgió devuelta".

Respecto a los preparativos que están llevando a cabo para el inicio de clases, argumentó: "Nosotros creemos que es importante el trabajo en forma conjunta y en equipos. A nosotros nos ha resultado mucho estos últimos años trabajar con las familias. Estos días hemos estado trabajando con nuestros estudiantes, enviando spots, flyers y mensajes de prevención y concientización, pero también trabajando con las familias del mismo tema. Pero, por otro lado, hemos convocado a las familias para que también estén presentes mañana, aparte de los estudiantes, para esperarlos con un desayuno. Esto lo hicimos el año pasado, resultó y esto nos permite también trabajar con los chicos el tema de la responsabilidad".

Las escuelas están atentas a los festejos del UPD.

"Como escuela tenemos que ver cuál va a ser el plan de acción que tenemos frente a esto. Si hay una escuela que no tiene plan de acción, ahí si puede ser que surjan problemas porque no va a haber prevención y porqué no va a estar la parte de la escuela y la responsabilidad", agregó.

Además, opinó que "el festejo me parece que está bueno, no nos tenemos que olvidar que la escuela tiene una función y es más bien pedagógica, ese es nuestro objetivo. O sea que todo el tema de la responsabilidad de los estudiantes esa noche es responsabilidad de los papás. Los padres tienen que estar al tanto, por ejemplo, de saber dónde están los estudiantes, con quién están, en qué van a ir y en qué van a volver, cuál es el lugar donde van a estar, qué consumen, entre otras cosas".

"Nosotros creemos que el prohibir o el sancionar no es bueno, por eso creo que el diálogo de la responsabilidad es importante porque esto ya se convirtió en una moda y está instalado. Hay muchos chicos que van a festejar sanamente, se divierten mucho y llegan muy bien a la escuela. Pero también hay un porcentaje, que es el tema que hoy tenemos que tener en cuenta, que hay chicos mayores de 18", sumó.

Por último, advirtió que "para mañana somos optimistas, el año pasado nos fue bien y esperamos que este año sea igual".

