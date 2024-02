Discapacidad: el anuncio de Javier Milei no alcanza, estudian cobrar copagos y temen por el cierre de centros de día

El anuncio de aumento de un 20% para las prestaciones del mes de enero y un 10% para el mes de febrero que realizó esta semana la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lejos de solucionar el problema lo agravó. Entre las prestadoras de servicios fue muy mal recibido ya que lo consideraron "insuficiente" y ahora estudian varias medidas, entre ellas, cobrar copagos para los traslados.

La Ley 24.901 establece un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. La norma abarca a las obras sociales y prepagas y en los casos que las personas no tengan será el Estado quien las garantice.

Desde comienzos del 2024 las personas con discapacidad se quedaron sin medios de transporte para asistir a sus terapias, centro de rehabilitación y colonias, actividades que realizan diariamente y que son de vital importancia para su desarrollo individual y crecimiento colectivo. A partir del atraso presupuestario durante los primeros días de la gestión de Javier Milei, la devaluación y la escalada inflacionaria, desde la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad decidieron interrumpir el servicio.

El anuncio de aumento que anunció la ANDIS a mitad de semana fue considerado "insuficiente" por las prestadoras de los servicios que reclamaban por una actualización del orden del 100%. "Es una provocación, representa el final del sistema de prestaciones gratuitos a cargo del Estado como venía funcionando", sentenció el presidente de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe (Acdisfe), Mariano Perini en diálogo con MDZ.

En ese contexto, durante el próximo fin de semana, los prestadores de transporte del centro norte de Santa Fe se reunirán en asamblea para analizar cómo continuar adelante, pero anticiparon que la opción más probable es la de comenzar a implementar el copago. "De otra manera es imposible seguir trabajando con estos valores, además volvió a subir el precio del combustible", explicó y cuestionó a las autoridades de la ANDIS: "las personas que están no entienden del tema y existe una clara decisión política de ajustar en un sistema en el que ya no se puede, no hay más margen, no queda otra que empezar a cobrar y reducir prestaciones a los que la puedan pagar", completó Perini.

A su vez, durante la asamblea se resolverá la realización de una caravana a Rosario, en inmediaciones del Monumento a la Bandera, la judicialización del reclamo y el monto a cobrar por las prestaciones.

"Nosotros somos los que tenemos que absorber los costos, principalmente los que implican el funcionamiento y pago del recurso humano que tenemos las organizaciones", explicó Gabriela Ortolochipi, presidenta de la Unión de Entidades por y para Discapacitados (UENDISFE) a MDZ.

Reclaman por mejor recomposición. Foto:MDZ

La Unión reúne 45 organizaciones del centro - norte de Santa Fe donde se conjugan centros de día, educativos, terapéuticos, hogares de alojamiento permanente, inclusión laboral e iniciación temprana. Un trabajo determinante para las familias y personas con discapacidad. "Este tipo de servicio se creó para que las personas tuvieran espacios donde ganar en calidad de vida, llevar una vida social, poder tener una salida laboral, escolarizarse. Es lamentable la situación".

"De no modificarse esta situación actual, en los próximos meses puede haber entidades o centros de salud que no puedan continuar adelante. Uno esta esperanzado en que se entienda la realidad, no son caprichosos los costos", completó Gabriela Ortolochipi y planteó un escenario de absoluta incertidumbre de cara al futuro.

Extensión del Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Como medida adicional, la Secretaría de Discapacidad ha anunciado la extensión de los vencimientos del Certificado Único de Discapacidad. La vigencia abarca desde el 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, según el vencimiento consignado en cada CUD. Esta decisión garantiza que aquellos certificados que vencen durante el presente año aún mantengan su validez.