Calendario de pagos: enterate con tu DNI si te corresponde cobrar un bono de $105.713

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) arrancó con el calendario de pagos correspondiente a febrero. Este viernes, el organismo dirigido por Osvaldo Giordano, abona su haber mensual a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 2 y 3.

Desde Anses informaron que los usuarios podrán cobrar a través de sus tarjetas de débito o por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes. Además, el organismo previsional detalló que los titulares de las PNC también cobrarán el bono de $55.000.

En su sitio web, la Anses especifica que el monto abonado para las Pensiones No Contributivas (PNC) corresponde al 70% del haber mínimo. Por lo tanto, los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión No Contributiva por Vejez y aquellos beneficiarios de la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (según la Ley 27.675) recibirán un total de $73,999.10. En el caso de las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos, el monto final se iguala al haber mínimo de $105,713.

Además de las PNC, la Anses continuará el pago de Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento para cualquier terminación de número de documento hasta el 14 de febrero.