Malvinas, nunca tan cerca y tan lejos

El jueves 31 de enero 2024 llega para mí y mi familia la jornada más esperada para muchos cruceristas a bordo del transatlántico Norwegian Star, en las próximas horas por fin llegaríamos a las Islas Malvinas. El día amaneció nublado. El manto de neblinas nos suena familiar… Las consignas parecían claras, el barco llegaría bien temprano para regresar cerca de las 16:00. Un amigo chileno nos esperaría para llegar hasta el cementerio argentino donde pondríamos 260 cruces en cada tumba de nuestros héroes que hemos hecho en familia, una por una, con un lazo celeste y blanco que sería solo una pequeña ofrenda de honor y respeto eternos.

Varios centenares de argentinos a bordo del crucero, no dormimos la noche anterior. La emoción siempre empañada de tristeza embargaron nuestras almas. Muchos habían embarcado en el puerto de Buenos Aires por este exclusivo motivo, amén del disfrute que significaba hacer escalas en Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia y Antártida.

Se cantó el Himno Nacional Argentina en lo que sería el atrio del barco.

Esa mañana el Capitán decide cancelar la parada

Lo hizo a través de un anuncio que todos oímos asegurando que las condiciones climáticas no serían favorables para el desembarco. Lo hizo en inglés, español y portugués siendo quizá uno de los pocos comunicados en varios idiomas dado que siempre eran en inglés.

El comunicado generó convulsión dado que no comprendíamos como era esto posible. Comenzaron los reclamos, solicitudes de explicaciones, se cantó el Himno Nacional Argentina en lo que sería el atrio del barco, corazón del mismo y espacio que es paso casi obligatorio permanente. Emoción aparte fue ver como personas chinas, canadienses, uruguayas y de otros países apoyaron el reclamo que comenzó a hacerse oír fuerte y claro. Flamearon banderas argentinas, en un clima marcado por la emoción y la

tristeza. Se redactó una nota lo que generó que el capitán nos convoque a una reunión que se celebró la mañana siguiente día donde deberíamos estar en nuestras queridas Islas Malvinas, a teatro lleno con más de 1000 personas participando de todas las nacionalidades.

En ese momento, el capitán cambió la explicación

Aclara que el clima podría llegar a empeorar a la tarde lo que significa que podríamos haber desembarcado pero el regreso hubiera sido dificultoso, pero agrega que además del clima el problema fue que había 2 cruceros más, que estaban en ese momento desembarcando en las Islas y que el puerto por sus condiciones estructurales no era apto para recibir una mayor cantidad de personas desembarcando. A modo informativo les explico que el desembarco en Malvinas se hace a través de “tender” que es un bote semejante al de salvamento, con capacidad para 252/30 personas que el puerto no está preparado para recibir embarcaciones de gran porte y al estar en una bahía angosta estos “monstruos” de más de 300 mts. de largo deben esperar en una bahía exterior más lejana a mar abierto lo que implica un viaje desde el crucero al puerto de 20 a 30 minutos y por la cantidad de pasajeros el desembarco podría durar entre 2 y 3 horas y si a eso se le suma uno o dos cruceros similares estamos hablamos de 4 a 6 horas de desembarco y por lo tanto el retorno a las embarcaciones.

Todos estos datos brindados por el capitán y personal de tripulación indican que hacen imposible en tiempo real el desembarco de más de dos barcos. Con este dato quien escribe le planteó al capitán que pasaría si las condiciones técnicas subsistían en caso de buen clima razón que el capitán no respondió y me contesta si yo recordaba a “Schiattino” lo que me pareció una burla enorme en especial a las víctimas por caer en manos de un capital alcoholizado que produjo un accidente en 2012 a bordo del Costa Concordia donde murieron 32 personas.

Cantamos el Himno Nacional Argentino. ¡Mirá el video!

Asimismo, comienza a intentar establecer con firmeza que la única razón fue la climática cuando se percata que acaba de decir la verdad ante 1000 almas y es que no fueron cuestiones climáticas sino otras mucho más sensibles. Esto marca el nivel de agresión que vivimos de parte del Capitán Luigi Gentile, quien tenía 4500 vidas en sus manos y quien se jactaba de no tener “muertos” en su haber. Como perla antes de empezar nos impidió filmarlo bajo sanción de incautarnos los celulares. Pero … si hay testimonio, hay audio y si hay audio… hay video. Y lo tenemos.

Hubo un conflicto evidente por el cual no quisieron que bajásemos en Malvinas

Donde viven cerca 2400 personas y donde más de 800 argentinos bajásemos en Malvinas para honrar a los hijos de esta tierra caídos quizá por significar que un tercio de la población “bajaría” y seríamos todos argentinos sueltos en las islas y el clima fue una buena excusa para evitar el desembarco.

En la actualidad, hemos comenzado la investigación pormenorizada de los videos del capitán y documentación que indica que la parada estaba cancelada ya desde el día 21 de enero 2024 lo que confirmaría nuestra versión de los hechos.

Dios nos dé una nueva oportunidad para ir a las Islas Malvinas y honrar a nuestros héroes.

*Dra. Elizabeth Márquez, abogada, presidente de Conuvive (Conciencia en Unión Vida y Verdad Asociación Civil)