Los motivos por los que la Anmat prohibió una marca de queso y el uso de hilos tensores

Se prohibió el uso y comercialización de hilos tensores con fines estéticos y una marca de queso. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a través del último Boletín Oficial que no son legales y pueden ser dañinos para la salud.

El organismo dispuso: “Prohíbese el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y medidas del producto hilos tensores de Polidioxanona (PDO) SJFL - Hebei Shangju Technology Co., Ltd – Sterilized by E.O. Gas – Made In Korea, PDO”. También lo estableció con el “queso cremoso, con símbolo Sin TACC marca Lácteos Roma - Elaboración Artesanal, Elaborado por: Establecimiento RNE N° 02-031756, PAMS: N° Expediente 4085-17164/13 - BF N° 8447, Córdoba s/n Francisco Madero - Pehuajó - Pcia de Bs.As".

Los motivos por los que la Anmat los prohibió

En cuanto al queso cremoso, el Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la DIPA, emitió una alerta alimentaria informando que este utiliza los registros de otra razón social y no propios, por lo que no cuenta con las autorizaciones sanitarias correspondientes. Además, no se puede asegurar la inocuidad del producto, lo que representa un riesgo para la salud de la población. Así, recomendó a la población que tenga en su poder dichos productos, que se abstengan de consumirlos.

Dicho producto se estaría comercializando en Santa Rosa, capital de La Pampa, en el local “Mucho Gusto”. Es por esto que la Subdirección de Bromatología de la provincia informó, a través del acta N° 046161, que se hizo presente en el domicilio aportado por el denunciante, y procedió a la intervención preventiva de 210,5 kg de queso marca “Lácteos Roma” que se encontraban en el depósito del comercio.

Por su parte, y en cuanto a los hilos tensores de Polidioxanona, son indicados para el tratamiento de la flacidez, descolgamiento, caída de tejidos, corrección de arrugas y falta de tono cutáneo en rostro y cuerpo. Estos, para el organismo nacional, fueron "encuadrado dentro de la clase de riesgo IV”.

La Anmat también prohibió el uso de unos hilos tensores.

Esto se debe a que representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes y consumidores, ya que se estaría tratando de de productos médicos sin autorización, por lo que se desconoce la verdadera composición y las condiciones de fabricación.