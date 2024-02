Con el inicio de febrero, la Anses paga un refuerzo de hasta $73.000

Con enero terminado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia a abonar los haberes mensuales correspondiente al mes de enero. Como de costumbre, los beneficios se abonan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además de los beneficios de las distintas asignaciones que paga la Anses, el Gobierno confirmó que continuará abonando el bono de $55.000 a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. En tanto que aquellos cuyos haberes superen este monto, recibirán un bono con la suma necesaria para llegar al tope que es de $160.712,61.

Además, en el mes de febrero, aquellos jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos (cuyo monto asciende a $105,713) y cuentan con un historial de 30 años o más de servicio con aportes efectivos, deben recibir un suplemento monetario para alcanzar un nivel de ingresos equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que representa la suma de $127,920. Por lo tanto, tendrán derecho a recibir un adicional de $22,207.

Por otro lado, se confirmó que las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y las madres que reciben pensión por tener siete hijos o más, recibirán un incremento del 100% en la Tarjeta Alimentar.

El bono de $55.000 se seguirá pagando en febrero. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Las primeros beneficios que abonará la Anses, según su calendario de pagos de febrero, serán las Pensiones no Contributivas. Este jueves cobrarán los usuarios cuyo DNI finalice en 0 y 1.

En su sitio web, la ANSES especifica que el monto abonado para las Pensiones No Contributivas (PNC) corresponde al 70% del haber mínimo. Por lo tanto, los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez, la Pensión No Contributiva por Vejez y aquellos beneficiarios de la Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C (según la Ley 27.675) recibirán un total de $73,999.10. En el caso de las beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos, el monto final se iguala al haber mínimo de $105,713.

Estas son las siguientes fechas para cobrar la Pensión no Contributiva: