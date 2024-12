La resistencia a los antibióticos podría cobrarse la vida de 208 millones de personas en 25 años: cuáles son sus causas y los puntos claves para prevenirla

Desde el descubrimiento de la penicilina los antibióticos han salvado la vida de millones de personas que antes morían por lo que ahora parece una simple neumonía bacteriana - en los treinta mataba a casi el 40% de los contagiados- o por las secuelas de una infección común. Con el paso del tiempo y como consecuencia del uso indebido y de malas condiciones de salud pública, las bacterias se han vuelto más fuertes a los efectos de los antibióticos y otros medicamentos.

La resistencia antimicrobiana incrementa el riesgo de propagación de enfermedades y el desarrollo de formas más graves, provocando la muerte de aproximadamente 79.000 personas al año. Una proyección de The Lancet publicada en septiembre, sobre el análisis de 520 millones de datos, calculó que la resistencia a los antimicrobianos (RAM por sus siglas en inglés) podría matar en los próximos 25 años a más de 39 millones de personas de forma directa y a 169 millones indirectamente en todo el mundo.

Las consecuencias serán particularmente problemáticas entre los mayores de 70 años, para quienes la incidencia crecerá entre un 72% en países de renta alta y el 234% en el norte de África y Oriente. Ines Staneloni, integrante de la Asociación Invera y especialista en Medicina Interna, Infectología y en Control de Infecciones aseguró a MDZ que la resistencia antimicrobiana es una de las mayores amenazas para la salud humana. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la estableció en el top 10 de las principales amenazas para la humanidad.

"Nosotros hemos aprendido a combatir las bacterias con antibióticos, que es como la principal herramienta que teníamos para el tratamiento de las infecciones por bacterianas. Pero las bacterias a lo largo del tiempo han logrado hacerse resistentes a estos antibióticos, se van haciendo cada vez más aptas y van logrando sobrevivir", explicó Staneloni quien forma parte de la organización sin fines de lucro liderada por un equipo multidisciplinario de médicos infectólogos, farmacólogos, farmacéuticos y microbiólogos dedicados a la investigación sobre la resistencia antimicrobiana y el desarrollo de estrategias para enfrentar esta problemática.

Investigar sobre la resistencia antimicrobiana para tratar de entender qué es lo que nos está pasando en nuestro país, cómo podemos se puede mitigar y contener la resistencia a los antimicrobianos es uno de los objetivos de Invera. Pero no es el único, ya que la prevención es un pilar fundamental. "Si vos prevenir infecciones, vas a estar previniendo la resistencia a los antimicrobianos", señaló la infectóloga y, en ese sentido, reflexionó sobre la importancia de la educación en el fenómeno.

¿Cuáles son las causas de la resistencia antimicrobiana?

En el mundo actual existe una utilización indiscriminada de los antimicrobianos y esta es una de las principales causas de la resistencia. "En tu cuerpo vos tenés bacterias que son 'buenas' y otras bacterias que pueden no ser tan buenas. Estas bacterias viven en nuestro cuerpo en un equilibrio y cuando uno toma antibióticos elimina no solo las bacterias que no son buenas, sino también las que son buenas, entonces perdemos ese equilibrio y empieza a aparecer todo este fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos y podemos exponernos a infecciones que sean por gérmenes que sean más resistentes a los antibióticos", detalló Staneloni.

Sin embargo, la automedicación no es la única razón del avance de la resistencia antimicrobiana. "Hay un fenómeno que pasa en los países que tienen menos recursos. Hay muchas infecciones porque no tal vez no están dadas situaciones de sanidad como por ejemplo, buen acceso a agua potable, condiciones de hacinamiento, buena vacunación de la población para evitar infecciones que sean virales", sostuvo la especialista.

Esta situación, se da en la mayoría de los países de bajos y medianos recursos y de acuerdo a Staneloni, "se trata de suplantar todas las otras medidas que están faltando en los países de bajos recursos, con los antimicrobianos y eso termina intensificando el problema, lo empeora la situación porque ahora no sólo tenés la presencia de las infecciones virales, porque no tenés buenas medidas de salud pública, sino que encima de eso se te monta el problema de la resistencia a los antimicrobianos".

La especialista, indicó que si no hay mayores políticas de salud pública para evitar infecciones, "el pronóstico es que en los próximos 25 años esa situación de los países de medianos y bajos recursos empeore y una de las regiones en las cuales se calcula que va a empeorar es Latinoamérica"

Prevención y educación: dos puntos clave

La prevención de las infecciones es un punto clave y, para ello, la educación en las infancias y adolescencias es central. "Si uno no tiene la parte de prevención de infecciones a nivel comunidad, si a eso se le suma un mayor uso de antimicrobianos y más resistencia a los antimicrobianos, terminamos teniendo bacterias que son más resistentes, que requieren internaciones, antibióticos que son de alto costo y eso termina empeorando no solo la salud de las personas, sino también los costos para el sistema de salud", aseguró la infectóloga.

Desde Invera están desarrollando un proyecto para educar sobre la resistencia del antimicrobianos a chicos y chicas de nivel primario y secundario de la provincia de San Juan. "Creemos que hay que empezar a influenciar a las nuevas generaciones, desde edades muy tempranas, para que puedan sufrir menos el impacto de la resistencia antimicrobiana.

A su vez, Staneloni manifestó la necesidad de seguir educando al personal de salud para que los médicos comprendan bien el fenómeno de la resistencia a los antimicrobianos y puedan discernir cuál es el mejor momento para prescribir un antimicrobiano y cuando no hacerlo. "Hace poquito hicimos una encuesta en personal de salud y la gran mayoría de ellos no sienten que han sido tan bien entrenados para lo que es la prescripción de antimicrobianos", advirtió.

Solo hay que tomar antimicrobianos cuando la situación lo amerite y sean recetados por un médico especialista, luego de un cultivo con resultado positivo. "En la mayoría de las situaciones infecciosas que nosotros enfrentamos en la vida no hay que prescribir antimicrobianos, que son cuadros respiratorios superiores producidos por virus como el de la gripe, el del covid y los sincicial respiratorio, La gastroenteritis o infecciones como las diarreas, también la gran mayoría son infecciones virales. En este tipo de infecciones no hay que indicar antimicrobianos", concluyó.

