Sentirse bien, el imprescindible podcast de la UNCUYO sobre salud mental

La salud mental merece toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo por consolidarla, nutrirla, defenderla, oxigenarla. Solo así podremos escalar en el disfrute y ofrecerle a quienes nos acompañan una atmósfera de paz y armonía. También así podremos apostar por nuestra realización en los diferentes órdenes de la vida, sin temor al error, al tropiezo, o a la parálisis por no intentarlo.

De acuerdo a recientes investigaciones y a las voces de especialistas, vivimos tiempos desafiantes que ponen en jaque constantemente nuestra salud mental. El estrés se ha vuelvo un mal cotidiano y una respuesta físico-cognitiva ante tanta demanda y presión en contextos que pueden resultar sofocantes.

Por todo esto, un reciente podcast de la Universidad Nacional de Cuyo se ha vuelto imprescindible. Reúne siete voces para indagar sobre el deseo, los vínculos, la locura, el arte, la psicología, el psicoanálisis y el suicidio.

Para esta producción fueron convocadas personalidades de renombre como la doctora en Filosofía Esther Díaz, la psicóloga y cantante Miss Bolivia, el filósofo influencer Eial Moldavsky, el psicólogo y creador de La Colifata Alfredo Olivera, la psicoanalista María Rosa Sfeir, la psicopedagoga Mariela Videla y la psicóloga Vanina Capelli.

El trabajo se divide en torno a ejes temáticos que pueden tener una influencia determinante sobre la salud mental, por acción u omisión. Por ejemplo, en lo que refiere al deseo la filósofa Esther Díaz menciona que "la realidad nos puede afectar con pasiones tristes o con pasiones alegres, si nos afecta con pasiones tristes uno no quiere ni que se le acerque nadie, no le gusta nada, en vez cuando estás enamorado, se te amplía el corazón. En la tristeza uno es un ser no creativo, yo creo que la creatividad nos trae alegría, cuanto mejor nos sentimos con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, mejor podemos ser con la sociedad".

En cuanto al amor y a los vínculos, Eial Moldavsky dice que "no hay nada más pedagógico que un buen amor. La única diferencia entre los vínculos buenos y los vínculos malos es la gente que tuvo la suerte de cruzarse con alguien que te quiera bien, a tiempo, y que te muestre lo que es el amor bien realizado y eso es irreemplazable".

Sobre lo terapeútico de nuestra capacidad expresiva, Miss Bolivia sostiene que "el arte para mí, en sus múltiples expresiones, es una de las medicinas fundamentales. Yo lo tengo que decir como psicoanalista, la palabra es una de las medicinas fundamentales contra este aplastamiento subjetivo. Crear desde donde sea con lo que uno tenga. La potencia de lo creativo contrarresta estas máquinas de opresión".

Al hablar sobre la popularidad del psicoanálisis, una de las corrientes más demandadas entre la clínica terapeútica, María Rosa Sfeir sostiene que "el psicoanálisis es una práctica terapéutica para que el paciente pueda encontrar su propio saber, sus propias herramientas, ni te ofrezco ni te prometo nada que implique que vos creas que vas a cambiar, pues no vas a cambiar, el psicoanálisis no cambia a nadie. Lo que hace es que vos puedas moverte un poco mejor en la vida cotidiana con lo que

tenés y esencialmente con lo que no tenés".

Con respecto a un tema que por décadas se lo consideró tabú, el suicidio, la directora de salud estudiantil de la UNCUYO, Mariela Videla, dice que "es un tema que, a pesar de que está en la agenda pública y de que se habla más, aún permanecen ciertos tabúes y falsas creencias que lo que hacen es generar miedo, instalar que alguien puede sentirse identificado y encontrar una solución a sus problemas a través del suicidio. Y no porque se hable se va a producir un efecto contagio. El suicidio es una problemática social que conmociona a los familiares, a las instituciones de las que forma parte esa persona. Hay que hablar, hay que abordarlo".