Carpoolear: la alternativa económica para viajar en estas vacaciones de verano

Carpooling es un método de viaje en el que se aprovecha que una persona debe trasladarse en su auto personal hacia un destino en particular para compartir el viaje con desconocidos que necesitan ir hacia el mismo lado. El conductor y quienes quieren viajar se contactan a través de una app, y el precio del traslado está determinado aproximadamente por los costos en combustibles del trayecto. Es decir, el carpooling no está hecho para ganar dinero, sino más bien para colaborar entre personas que se necesitan mutuamente. Es economía colaborativa.

Esto hace que un pasaje de colectivo a Retiro-Mar del Plata cueste entre 45 y 51 mil pesos, mientras que viajar en auto a través de este método tiene un valor, aproximadamente, de la mitad.

Para empezar a realizar viajes compartidos solo tenés que registrarte en la página. Son algunos minutos y ya podés empezar a usar la plataforma.

Carpoolear, economía colaborativa made in Rosario

La versión argenta del carpooling o viaje compartido probablemente sea la que más lleva hasta el final la economía colaborativa. "En 2013 pusimos en marcha Carpoolear y, desde ese momento, estamos en ruta llevando adelante la plataforma bajo USO GRATUITO tanto en su versión web como en la app. Somos un proyecto SIN FINES DE LUCRO, COLABORATIVO y de CÓDIGO LIBRE. Queremos seguir siéndolo y, para eso, NECESITAMOS tu APOYO", compartieron los creadores de la plataforma en su sitio web oficial. Carpoolear pide colaboración a sus usuarios para mantenerse en pie.

En Europa, BlaBlaCar consiguió sobrevivir gracias a obtener algún tipo de rentabilidad. Sin embargo, el caso argentino es pura comunidad y solidaridad digital. Además, Carpoolear está impulsada por una ONG ambientalista, STS Rosario, que desarrolla proyectos para crear modelos de desarrollo económico sustentable. Los sistemas de viajes compartidos son claros en ese sentido: autos aprovechando sus asientos libres significan menos vehículos y, en consecuencia, una menor huella de carbono.

"Es importante tener en cuenta que el conductor no puede cobrar a los pasajeros un monto mayor a lo correspondiente al costo, ya que, en ese caso, estaría ofreciendo un servicio de transporte de pasajeros en vez de tratarse de una colaboración, y legalmente no está permitido hacerlo", remarcaron los creadores de Carpoolear en una entrevista realizada por el blog de economía colaborativas, Plan C.