Ingreso UNCuyo: solo ingresarán los alumnos que se hayan sacado más de 6

La nueva modalidad de ingreso a las secundarias de la UNCuyo se estrenó con resultados sorprendentes. De 3.000 aspirantes, 1.400 alumnos sacaron notas menores a 5. Desde la institución aseguraron que "no hubo sorpresa" por las notas. María Ana Barrozo, directora General de Educación Secundaria de la UNCuyo, explicó las razones tras el bajo rendimiento de los alumnos en MDZ Radio 105.5 FM.

"Lo que nosotros hemos hecho es una muestra. Los resultados que se dieron son en relación a una meta, un deber ser", comentó. Esto significa que, desde la UNCuyo, diseñaron los exámenes para evaluar los conocimientos que los estudiantes deberían haber adquirido al finalizar la primaria, "trabajando con lo que se establece en el diseño curricular de la provincia. No hemos inventado nada. Esto es importante marcarlo", destacó.

Departamento de Aplicación Docente (DAD). Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Los exámenes, que fueron de matemática y lengua, contaron con el apoyo de "representantes y funcionarios de la Dirección General de Escuelas: Nos pusimos de acuerdo", explicó.

La explicación de los resultados

En promedio, los estudiantes obtuvieron notas de 5; sobre este punto la funcionaria hizo hincapié en dos cuestiones. En primer lugar, "nosotros no hablamos nunca de aprobar o desaprobar. Lo que estamos midiendo y sincerando es el estado de situación del sistema educativo en relación a lo que deberían saber. Y es general en todo el país", explicó. En ese sentido, "no importa que hayan sacado menos de 6". Este sería un punto de partida. "Y la universidad va a incorporar estudiantes hasta completar las vacantes. Probablemente entren estudiantes con 6, no pasa nada", comentó.

Colegio Universitario Central (CUC). Foto: UNC

En segundo lugar, los estudiantes que rindieron "son muy buenos", comentó Barrozo. "No es que el estudiante no sea capaz. Lo hemos estado midiendo desde la pandemia, por eso no nos sorprenden los resultados". Y explicó que, "si el estudiante tiene un buen nivel de eficiencia, en la secundaria empieza a responder de una buena manera. Pero tiene que ser desafiado a aprender, con un buen nivel de exigencia".

Liceo Agrícola y Enológico (LAE). Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

"Es real que algo está pasando", destacó la directora. Como docente, Barrozo cree que "se perdió la cultura de la evaluación: A los estudiantes no se les hace regular o natural rendir permanentemente distintos tipos de exámenes. Necesitan la praxis". Es acá donde Barrozo identifica varios factores que influyen en el estado actual del estudiantado:

El sistema educativo ha transicionado en los últimos años hacia "un modelo demasiado flexible impulsado por políticas públicas: La cultura de no evaluar", argumentó. Hubo estudiantes que "se bloquearon" al rendir el examen de ingreso a la UNCuyo porque no estaban acostumbrados a evaluaciones de ese calibre.

Una madre opinó que el contenido no era complejo pero sí lo había en cantidad, y el problema fue que los alumnos no están acostumbrados a 'sentarse a estudiar'. La directora estuvo de acuerdo con esa visión, aunque concluyó que "los resultados son un punto de inicio. Nunca el final de una historia".

Escuchá la entrevista completa: