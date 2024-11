"Podrían haber sido mejores": el exigente análisis de la UNCuyo tras el examen de ingreso a los colegios secundarios

Los resultados de los exámenes de ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo llamaron poderosamente la atención al ser publicados este viernes al mediodía. Luego de que en 2023 se registraran más de 1.000 alumnos con un sospechoso "promedio 10" proveniente de sus escuelas, en esta prueba de ingreso a la secundaria hubo más de 1.400 estudiantes que quedaron con notas inferiores a 5. Vale aclarar que el examen de ingreso se volvió a tomar luego de varias décadas en las que no se utilizó ese sistema nivelatorio y eliminatorio. Padres dicen que van a "sobrar vacantes" por los malos resultados.

Las autoridades de la UNCuyo no se mostraron sorprendidos por los resultados de los exámenes. "Sorprendidos no estamos, por lo que veíamos los resultados son los esperados. Hay mucho para analizar y mejorar. La verdad es que los resultados podrían haber sido mucho mejores, pero las problemáticas no son novedad", indicó la directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, Maria Ana Barrozo a MDZ Online.

El examen fue revelador y sinceró una situación real de la educación en Mendoza. El dato novedoso y preocupante apunta a que hay más de 1.400 de los 2.880 estudiantes que son aspirantes a ingresar a colegios como Martín Zapata, CUC o DAD, que quedaron con notas que son inferiores a 5. Si bien desde la UNCuyo indican que "no se trataba de un examen que se desaprueba o se aprueba", no deja de llamar la atención que habrá estudiantes en esos colegios que ingresarán con un promedio bajo en comparación a otros años ya que se deberán cubrir 930 vacantes.

Un dato a tener en cuenta es que a los alumnos les costó más la evaluación de Lengua que la de Matemática, cuando hay indicadores nacionales y provinciales que aseguran que la falencia en Matemática va siendo más grave año a año. "En esta muestra realmente nos fue mejor en Matemática", aseguró Barrozo al indicar que hubo doce alumnos que registraron un 10 en esa asignatura, pero nadie lo hizo en Lengua. Aquí puede incidir notablemente la falencia en comprensión de textos.

El CUC es uno de los colegios que más interés despierta en padres y alumnos.

El foco ahora se apunta a los métodos que utiliza la Dirección General de Escuelas en las primarias y el salto que significa el cambio hacia la Educación Secundaria. "No nos corresponde calificar cómo evalúa la DGE. Es cierto que el año pasado hubo muchos promedios 10 y hoy el promedio es más bajo. Estos chicos que rindieron para ingresar tuvieron que cursar cuarto grado en pandemia, no fueron a la escuela. Lo que hemos venido midiendo en estos años nos da un promedio máximo de 6 puntos", destacó Barrozo a MDZ Radio.

Los padres creen que "van a sobrar vacantes" por los malos resultados

Por su parte, Daniel Mercado, referente de padres y madres autoconvocados de colegios de la UNCuyo, sostuvo que: "Conocer los resultados ha sido un golpe fuerte. Todos los exámenes vienen dando cada vez peor, la educación va siendo cada vez peor. La verdad que no sorprende, yo creía que iban a salir mejor, pero lo que va a pasar ahora es que van a sobrar vacantes".

"Yo lo repetí bastante, si el examen era mínimamente equilibrado, los resultados iban a ser estos y ahora van a sobrar vacantes", remarcó al aire de Recalculando en MDZ Radio. Mientras que insistió en que: "Nuestra postura es que haya exámenes, que se tome la prueba, nos parece perfecto. El año pasado hubo muchos 10 mentirosos" y remarcó: "Era de cajón que el examen iba a desnudar realidades tapadas".

Cómo sigue el proceso para ingresar a los colegios de la UNCuyo

Las autoridades informaron que el 27 de noviembre se dará a conocer la nómina de los chicos que ingresarán en 2025 al Liceo Agrícola y a la Escuela de Agricultura de General Alvear. Mientras que el 9 de diciembre ya se podrá consultar por los alumnos que rindieron para el CUC, Magisterio, DAD y Martín Zapata.