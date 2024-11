Andrés Palau: "Tenemos que estar informados para votar bien"

Hace 19 años Luis Palau estuvo en Mendoza. Fue recibido por el entonces gobernador Julio Cobos y dio una conferencia de prensa. Lideró un festival en el Parque San Martín que obligó a cerrar los portones. Los acompañaron en el escenario José Luis “El Puma” Rodríguez, la artista mexicana Yuri y Los Náufragos.

Ahora, su hijo Andrés Palau está en la provincia. Fue recibido por la vicegobernadora Hebe Casado y los intendentes de Ciudad y Las Heras. Los espectáculos en el Parque San Martín terminan este sábado con una jornada en el Prado Gaucho.

Andrés Palau se autodefine como un evangelista, una persona que lleva la palabra de Dios. Aunque estudió como un pastor no está al frente de ninguna iglesia. Por el momento, solo es parte de la Asociación Luis Palau que es la que organiza los eventos en todo el mundo.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Para que llegara Andrés Palau a Mendoza, unas 300 iglesias evangélicas se organizaron en 2020 y solicitaron la visita del predicador. Después vino la pandemia y retomaron las gestiones cuando se levantaron las restricciones por el covid 19.

Desde mayo, el equipo de Latinoamérica está trabajando en la organización. En total, esta semana llegaron unas 50 personas con Andrés Palau, más los evangélicos mendocinos que se sumaron a colaborar.

-¿Es su primera visita a Mendoza?

-Es mi primera vez en Mendoza, mi padre es de Argentina y ha estado bastante tiempo aquí y en toda Argentina. Amamos este país.

-¿Qué esperan para el fin de semana?

-Estamos emocionados por lo que va a pasar en el Parque San Martín San Martín. Es un parque famoso en el mundo y es un hermoso lugar para tener una celebración. Mi padre estuvo en el 2005 para un evento similar. Hemos cultivado amistad con amigos y familias en este tiempo. Más de 300 iglesias se han juntado para invitarnos y por eso estamos aquí, estamos honrados.

-Usted no es pastor, es predicador tiene otra figura dentro de la Iglesia evangélica.

-Tengo este rol, es algo hasta gracioso. Soy un evangelista, significa alguien que lleva buenas noticias. Tenemos el mismo trabajo, vos das todas las noticias y yo solo doy las buenas, pero bueno, uno da información y noticias de lo que está pasando para que la gente pueda tomar buenas decisiones. Andrés Palau con la vicegobernadora, Hebe Casado.

-Habla del rol del periodista y hay también un entrecruzamiento con la política. Usted ha tenido entrevistas y reuniones con políticos, ¿qué rol tiene la Iglesia o el evangélico con la política?

-Es una buena pregunta. Creo que tenemos que animar a todos los ciudadanos a ser buenos ciudadanos. Tenemos que hacernos responsables de nuestro rol en cada área de nuestra vida, tenemos que estar informados, involucrados y servir a la ciudad. La política es una parte muy importante de eso. Tenemos que estar informados para votar bien. Hay un versículo que nosotros usamos y que me gusta mucho es Jeremías 29:7. Los seguidores de Jesús nos lo tomamos en serio. Dios les dice a su pueblo 'busca en la paz y la prosperidad de la ciudad a los que los he llevado cautivo. Oren por esa esa ciudad, porque si esa ciudad prospera, ustedes también prosperarán'.

El festival entra en ese trabajo que hace la Iglesia. Estamos buscando la paz y la prosperidad. Eso es un desafío de Dios para nosotros. Queremos ayudar y estar involucrados en los desafíos, por ejemplo de los jóvenes y de la próxima generación, y trabajar por el bien de los pobres y de la ciudad como si dependiera de nosotros. Un servicio sacrificial es el ejemplo de Jesús. Jesús dijo ´no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos´. Y bueno, no depende de nosotros enteramente, lo sabemos, pero también dice ´oren por la ciudad´ y dependemos de Dios y de los líderes espirituales de esta ciudad que han hecho un esfuerzo de oración muy grande. Es nuestro deseo ver crecimiento de paz y de prosperidad en la ciudad. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-El festival tiene espectáculos musicales, busca atraer gente joven, es algo distinto...

-Una frase que has visto seguramente en todos los afiches, perdón por eso vamos a dejar limpia la ciudad, ´buena música, buenas noticias´. Ser un seguidor de Jesús es una proposición que trae alegría. Jesús transforma tu vida y a través de la cruz Él perdona tus pecados, se encarga de tu pasado. Uno se humilla, pide perdón y Él tiene favor, gracias con nosotros. Esas son buenas noticias, eso es lo que estamos celebrando y también la promesa del cielo, una vida eterna. Vamos a hablar de estas cosas en el festival Music y celebramos con buena música para todo el mundo, para todos los gustos. Queremos tener cosas para los jóvenes, que los abuelos y las abuelas puedan celebrar. Es una gran celebración, pero no centrado en los cristianos de la ciudad, sino para toda la ciudad, desde ellos para toda la ciudad. Queremos dar la bienvenida a todos.

-Recién hablaba del llamado. Usted se crió al lado de Luis Palau, un gran referente. Pero dice que el llamado llegó a su vida cerca de los 30 años.

-A los 27 años. Yo tenía una buena iglesia, una buena familia. Conocía la Biblia, las promesas de Dios. Me sentía atraído, movilizado por ellas. Es algo extraño. Yo creía que creía que era verdad. Pero lo rechazaba, no permití que cambie y transforme mi vida. Me gustaba ir de fiesta, salir. No era muy complicada mi vida. A mí me gustaba salir y tener vida nocturna. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Cómo llegó el llamado?

-Mi vida no era complicada, pero se empezó a complicar a partir de ese estilo de vida. Hay un versículo de la Biblia que mi papá siempre me compartía 'el camino que parece bueno al hombre correcto, pero su fin es camino de muerte'. Uno toma este camino, parece que es divertido, parece que está bien. El mundo y la sociedad te dicen 'es por acá', pero el resultado es innegable. Me encontraba en un pozo, tenía una máscara que decía ´todo está bien´. Creo que todo el mundo me miraba y decía 'Andrés está bien' y yo creía eso.

Tenía buen trabajo, terminé la universidad, me sentía solo, avergonzado de mis acciones. La gente decía, 'no te preocupes' pero eso me perseguía. Tenía muchas relaciones en las cuales había abusado. La sociedad seguramente te dice 'no te preocupes, es normal, así se vive', pero yo conocía mi corazón. Uno quiere dejarlo ir, perdonarse a sí mismo pero solo Dios perdona. Un día cuando estaba en un festival como este, escuché el mensaje y era mi tiempo. Respondí a ese mensaje. Dios me sanó de mis adicciones, me ayudó a crecer. Ese es el objetivo y la esperanza que tenemos con este festival, que muchos jóvenes vengan, toda la familia y reciban esa libertad. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Qué pasa con la fe cuando hay tantas terapias alternativas, que hablan más de la energía, que tienen que ver con la autosanación?

-Creo que es deseable eso. Creo que no hay nada más fuerte que el hombre y la mujer en la historia humana. El ser humano no quiere depender de nadie, siempre quiere hacerlo por él mismo, es un espíritu independiente y la Biblia habla de esto un montón. Nuestro Dios es un Dios de relación, no de independencia. La gente dice soy un ser espiritual, soy una persona de fe pero lo más importante no es que seas una persona de fe, sino en dónde pones tu fe y en quién. ¿Es un fundamento firme y fuerte o es algo que se va? Me hubiese gustado evitar todo esto y hacerme cargo de mi, pero yo me di cuenta que necesitaba un salvador. No todos llegan a esa conclusión, la decisión es personal, independiente. El regalo se ofrece,. Dios dice en su palabra cómo funciona. Como cualquier regalo uno puede aceptarlo o rechazarlo. La gente prueba otras alternativas y hay que ver cuál es el resultado. Miren a Dios, pídanle que los perdone, miren y lean la Palabra de Dios de manera personal. Me encuentro a muchas personas que tienen ideas sobre Dios pero nunca han leído la Biblia. Les recomiendo empezar por el evangelio de Juan ahí lo dice de manera muy linda, muy clara y les va a transformar la visión que tienen de Dios. Dios es mucho más de lo que uno puede esperar. Si uno lee la Palabra de Dios, Él te va a hablar.

-Con respecto a la organización, hay muchísima publicidad que uno ve en la calle con carteles y siempre hay un cuestionamiento sobre los fondos que maneja la Iglesia evangélica. ¿Cómo se financia el festival?

-Es como una familia y cada tanto la familia quiere hacer una gran fiesta. Entonces, uno hace los sacrificios de una familia. Si quieren hacer esto hay sacrificios internos para poder hacerlo. Así que es gratis para la gente, pero por supuesto los fondos, los recursos vienen internamente.

