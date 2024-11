Realizan la RTO gratis en Mendoza: los datos de las revisiones en 2024 y la expectativa con el precio para el próximo año

Tal y como informaron desde la Cámara de Revisión Técnica Obligatoria de Cuyo a este medio, por esta semana y hasta este sábado se vienen realizando chequeos gratuitos a los vehículos en los talleres de RTO. Reconocieron que la mayoría de los vehículos que asisten se llevan la oblea, porque están en buenas condiciones. Además, destacaron que la revisión viene en alza pensando en el verano y las vacaciones.

Justamente por este último punto, la medida de la bonificación de la revisión del auto resulta novedoso para los mendocinos. Analizando que las vacaciones y un posible viaje en vehículo hasta otro punto del país puede estar a la vuelta de la esquina, se puede realizar la RTO gratis hasta este sábado 23 de noviembre en los talleres de la provincia, según reconocieron desde la cámara que los nuclea. "La campaña es para que la gente pierda el miedo de ir al taller", comentó Fabricio Bellardinelli, presidente de la cámara RTO de Cuyo a MDZ.

A su vez, reconoció que: "Se le hace un diagnóstico al usuario y la gente que no lo tiene en condiciones se va con la certeza de qué es lo que tiene que arreglar para obtener la oblea. Igualmente, la mayoría de las personas que se han acercado a los talleres se van con la oblea pegada en el vidrio, la mayoría tiene el auto en condiciones y cumple con nuestro fin mayor que es mejorar la seguridad vial".

En cuanto a lo económico, el mendocino que pueda realizar la RTO gratis, se ahorrará más de $30.000 que es lo que actualmente cuesta el chequeo anual del vehículo particular. Mientras tanto, en los talleres indicaron que el impacto de la medida ha sido bueno porque mucha gente ya se ha acercado a hacer la revisión, aunque es costoso para el rubro porque no se abona por el trámite. De todas formas, la "temporada alta" para los talleres está asomando.

De cara al verano incrementa la demanda en los talleres de RTO.

Hasta el momento se han realizado un 60% de las revisiones del parque automotor según los datos aportados por la cámara de la RTO. Se aguarda que en las próximas semanas muchos mendocinos comiencen a realizar el trámite en una mayor demanda para conseguir la oblea y poder circular sin correr el riesgo de ser multados por dos motivos: las vacaciones (ya que en otras provincias también la exigen) y un futuro aumento de la revisión técnica.

Se espera que desde los primeros días de enero de 2025 se haga efectivo un aumento importante en la realización del trámite. Este precio está atado a las Unidades Fijas que incrementarán significativamente según el proyecto impostivo del Gobierno de Mendoza para 2025 que está a punto de aprobarse en la Legislatura. En primer lugar se calculó que la RTO podría escalar a más de $100.000; aunque desde el Ejecutivo aclararon rápidamente que habrá topeos a los precios y el valor será menor.

"No va a salir cien mil pesos, esa es la verdad. Nosotros no podemos poner el precio, es el Gobierno el que lo fija por las unidades que van a tener un aumento. Por ahora no sabemos cuál va a ser el topeo, es algo que el Gobierno todavía no lo define, pero podemos asegurar que no va a escalar a los $100.000, nosotros hacemos un balance y un promedio con el valor de las otras provincias", aseguró Bellardinelli a MDZ.