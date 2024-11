Los secretos de un jardín perfecto: poda, energía y plantas jóvenes

El experto en jardinería Luis Canziani compartió en su columna 'Estación Aire Libre' en MDZ Radio 105.5 FM consejos y recomendaciones para el cuidado de plantas y jardines durante el verano, haciendo hincapié en cómo entender y manejar la energía de las plantas a medida que se acercan temperaturas altas. Canziani destacó la importancia de entender la “psicología de las plantas” para gestionar su crecimiento y salud de forma efectiva.

Para quienes están desarrollando proyectos de jardinería o huerta en casa, Canziani señaló que, con el impulso de la primavera que ya está en marcha, es esencial trabajar en el control del crecimiento. “Ya está todo brotado, ya está la savia circulando, las raíces absorbiendo nutrientes. Toda la savia para arriba brota”, explicó el columnista, resaltando que este flujo de energía requiere de ciertos cuidados y podas estratégicas para mantener el equilibrio y evitar un crecimiento desordenado que reste energía a la planta.

Al hablar sobre la compra de árboles, Canziani aconsejó optar por ejemplares jóvenes y pequeños, señalando que, aunque los árboles grandes pueden ser atractivos, los pequeños ofrecen una alternativa económica y eficaz. “El consejo mío siempre sería no comprar la planta más cara, no irse por la planta más grande, sino laburar la paciencia, comprar una planta que sea joven”, mencionó, subrayando que en unos años no habrá diferencia perceptible en tamaño. Además, advirtió que al adquirir plantas jóvenes es necesario armar la copa uno mismo, guiando el crecimiento de las ramas. Canziani detalló cómo realizar este proceso: “Vamos a ver que una rama tendrá unas diez yemas y puede ser que de esas diez yemas broten ocho. Cuando son jóvenes los brotes son muy tiernos, los podés sacar con el dedo, no hace falta ni tijera”.

Para quienes tienen limoneros y otros frutales, Canziani dio recomendaciones específicas sobre la poda y el manejo de brotes. “El limonero normalmente es difícil y normalmente cuando los compramos ya viene con la poda formada”, comentó, señalando que es común que estos árboles se adquieran con su copa ya formada tras un par de años en viveros. Sin embargo, mencionó que al plantar el limonero en el terreno, es usual que comience a brotar tanto de la copa como del tronco. Para evitar que el crecimiento desde el tronco reste energía a la planta, aconsejó eliminar los brotes que no contribuyen a la estructura deseada: “Tenemos que sacar todo lo que esté por debajo de la copa”.

Canziani también abordó el caso de los frutales injertados, explicando que estos suelen brotar de la base, especialmente en situaciones de estrés, como crisis hídricas o ataques de plagas. Este fenómeno puede generar confusión en los jardineros, como explicó con el ejemplo del poncirus trifoliata, un patrón utilizado para limoneros que puede sorprender a quienes desconocen su presencia en la planta. “La mayoría de los frutales vienen injertados. Más allá de que decimos los ponemos y puede brotar de todo el tronco. Puede ser que tire unos brotes muy vigorosos y abajo hay injerto”, explicó, añadiendo que estos brotes inferiores suelen ser más rústicos y deben ser eliminados para que el árbol mantenga su estructura adecuada y enfoque su energía en la copa.

