Casi 4 de cada 10 alumnos que apuestan en línea tienen problemas de juego

Las apuestas en línea han venido ganando popularidad en los últimos tiempos hasta convertirse en una práctica habitual para muchos estudiantes, ya sea del nivel medio como también universitario.

Una investigación desarrollada por la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) arrojó resultados preliminares.

El estudio fue llevado a cabo entre jóvenes de 18 a 21 años, en la primera quincena de octubre de este año, y revela que las dinámicas del juego online comienzan como un entretenimiento pero pueden derivar en comportamientos de riesgo y patológicos. De hecho, una de sus conclusiones es que el 40% de las personas encuestadas apostó dinero en juegos en línea al menos una vez.

Raúl Gómez, director de la investigación, explicó que la adicción al juego tiende a desarrollarse a una edad más temprana cuando se trata de apuestas en línea. “Aunque la edad de inicio en el juego patológico se sitúa en la adolescencia media (14 a 17 años) y tardía (18 a 21), cuando se trata de juego en línea surge a una edad más temprana, ya que muchos comienzan a jugar en grupo, con apuestas colectivas”, detalló.

Una de las características sobresalientes es que los varones muestran mayor propensión a participar en apuestas en línea en comparación con sus compañeras. El 42% de los hombres encuestados declaró haber jugado alguna vez, mientras que lo hizo 26% de las mujeres. El 80% de estudiantes que se identifican con otros géneros, admitieron haber apostado.

La edad también se revela como un factor clave a mayor edad, aumenta la probabilidad de haber participado en apuestas en línea. Las personas encuestadas de 21 años presentan una mayor tasa de participación, en comparación con las de 18 años, menos expuestas a esta práctica.

Alejandra Cuasnicu, integrante del equipo de investigación, señaló además que “la encuesta muestra que los jóvenes que generan de sus propios recursos económicos, tienen mayor probabilidad de haber jugado”.

El 74% de estudiantes que trabajan para financiar sus estudios admitieron haber apostado alguna vez, frente al 35% de quienes dependen económicamente de sus familias. Además, ninguna persona encuestada que tiene como único ingreso una beca declaró haber participado en apuestas online.

Para Gómez, el contexto económico también juega un rol determinante: “Una situación económica como la actual, caracterizada por recesión, incremento inédito de la pobreza y el desempleo, funciona como potenciador del involucramiento en los juegos de azar”, señaló. Según la investigación, los estudiantes varones son más proclives a las apuestas online que las mujeres. Foto: UNCiencia

Tipos de juegos y frecuencia

Entre los estudiantes que afirmaron haber apostado alguna vez en estos juegos, surge que más de la mitad elige los casinos en línea, mientras que 12% se inclinó exclusivamente por las apuestas deportivas. Otro 24% señaló que elige las dos modalidades: casinos o loterías en línea y apuestas deportivas

Sin embargo, a pesar de la alta tasa de participación, sólo 18% de quienes alguna vez apostaron continúa haciéndolo de forma activa. El resto mencionó haber dejado de jugar por varias razones, siendo las más comunes la falta de interés o el aburrimiento.

Uno de los focos centrales del estudio fue la identificación del riesgo de desarrollar un comportamiento de juego problemático, también conocido como "patológico". Para evaluar este riesgo, el equipo de investigación utilizó la escala South Oaks Gambling Screen – Revised for Adolescents (SOGS-RA), un instrumento ampliamente validado para detectar este fenómeno.

“Este cuestionario consta de 12 ítems puntuables con dos alternativas de respuesta (sí/no). Las puntuaciones proporcionan tres categorías: no jugador o sin problemas de juego, jugador en riesgo y jugador problema. Por no jugador o sin problemas de juego se entiende a quien no contesta afirmativamente a ningún ítem o a uno de ellos afirmativamente; por jugador en riesgo a quien contesta a 2 o 3 de los ítems, y jugador problema a quien contesta a 4 o más de ellos”, detalló Gómez.

De las personas que afirmaron haber participado en apuestas en línea, más del 60% no presenta actualmente problemas significativos relacionados con el juego. Sin embargo, 16% fueron clasificadas como "jugadoras problema", lo que indica que ya están experimentando consecuencias negativas a nivel personal, social o académico debido a su relación con las apuestas, lo que indica que podrían desarrollar un trastorno más grave en el futuro.

En cuanto a "jugadores en riesgo", es decir, quienes no han desarrollado aún un problema grave, pero presentan conductas que podrían derivar en eso, el estudio detectó 22% en esta categoría.

Leticia Luque, también integrante del equipo, comentó que las apuestas no son un problema en sí mismas. “La conducta de apostar es una más de tantas entre las conductas humanas. Los juegos son atractivos por ser desafiantes y generadores de distracción y bienestar. Lo problemático radica en la conjugación de factores provenientes de las apuestas y de las personas que con ellas se involucran, y de factores contextuales específicos, como la proliferación de plataformas online y su fácil acceso, las deficientes legislaciones regulatorias del juego y la publicidad efectuada por figuras de renombre”, enfatizó.

Las consecuencias negativas en la población joven incluyen deudas, aislamiento, pérdida de concentración, bajo rendimiento académico, ausentismo escolar y laboral. Esto puede derivar en trastornos depresivos, ansiedad, tristeza, cambios de humor, insomnio, ideas suicidas, trastornos alimentarios, sentimientos de culpa, vergüenza y baja autoestima.