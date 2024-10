Las multas que se deberán pagar en Godoy Cruz por dejar a perros y gatos sueltos en la calle

La Municipalidad de Godoy Cruz anunció recientemente nuevas medidas que regulan la tenencia de perros y gatos. A partir de la Ordenanza N° 7.406/2024 publicada en el Boletín Oficial, el personal municipal podrá capturar a las mascotas que estén deambulando en la calle sin supervisión. Además, se establecen multas que los propietarios deberán pagar por la infracción. Constanza Cornejo, jefa del departamento de Tenencia Responsable de Mascotas, comentó la nueva medida en MDZ Radio 105.5 FM.

La retención de mascotas realmente es "la última instancia de todo el proceso". En realidad antes de esto hay muchos pasos previos. "Nosotros recibimos el reclamo o la denuncia policial donde se dice que hay un perro que no está cumpliendo con nuestra ordenanza o que esté bajo una situación de maltrato y que por ejemplo, un vecino lo deja afuera o que causa disturbios en la vía pública, está por atacar a alguna persona o causa accidentes de tránsito, etcétera. Bueno, en ese caso nosotros mandamos a la inspectora a que constate ese hecho que están denunciando", explicó.

Si el hecho es corroborado, se le envía un acta al propietario avisándole que está infringiendo la ley "y que va a tener que meter al animal adentro de la casa y respetar el confinamiento domiciliario". Es decir, que el perro tiene que salir con collar, correa y una bolsa para guardar los desechos. A partir de eso "pasan diez días y la inspectora vuelve a constatar si cumplió o no cumplió. Si no cumple se le aplica la multa a la persona responsable".

Sobre las multas, si el perro estaba en la calle pero está registrado y tiene la vacuna antirrábica al día, se deben pagar $3300. A partir de acá el resto es acumulativo: si no tiene la vacuna se suman otros $3300. "Si después de todas esas instancias el dueño sigue sin respetar el confinamiento, sin registrarlo y si por algún motivo de estos tenemos que proceder a la captura, se cobra la captura, que serían $3.300 más $1300 por cada día que esté alojado en los caniles municipales", comentó.

Hasta ahora no ha sido necesario organizar muchas capturas. Pero "tenemos la posibilidad de contar con ayuda de zoonosis de la provincia y del Ecoparque. Pero la verdad es que no hemos contado con ellos todavía porque no hemos necesitado usar la fuerza en absolutamente ningún caso hasta el momento. Pero bueno, esa opción está. Y lo que dice la ordenanza es que se debe garantizar que los animales no sufran estrés bajo ningún punto de vista, ni maltrato, a la hora de la captura".

Si el animal capturado no es reclamado por su dueño en un plazo de 10 días, se lo considera callejero. Y a partir de ahi comienza el proceso de adopción. Una serie de voluntarios "nos ayudan a socializar los animales que tenemos en los caniles para poder darles un hogar, llegado el momento". Las jornadas de adopción se organizan todos los sábados en el Parque Benegas, de 16 a 18 hs.

Es importante resaltar que esta medida está directamente ligada a 'Tenencia Responsable', el sistema de registro digital de mascotas que ya se puso en marcha en el departamento de Godoy Cruz. En cuanto a expandirlo al resto de la provincia, Cornejo dijo que "ha tenido muy buena repercusión, por lo tanto nos han consultado desde otros municipios. Yo creo que es lo ideal realmente".

Escuchá la entrevista completa: