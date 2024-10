Revolución educativa en primarias porteñas: qué cambios llegarán a las aulas

¿La pandemia implicó un deterioro en la adquisición de conocimientos escolares o evidenció una realidad que hacía tiempo venía desarrollándose? Un poco de ambas. Para el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, además del impacto que tuvo los cambios que se tuvieron que implementar para protegernos del COVID se puso sobre el tapete una dolorosa realidad escolar. "Se estaba fingiendo demencia y la pandemia nos demostró que los chicos iban a la escuela y no aprendían lo suficiente. Lo notamos porque los teníamos en casa y los escuchábamos desde sus videollamadas", expresó Macri.

Luego vinieron los diagnósticos de la nueva gestión y a esa presunción de un fuerte deterioro educativo se le puso cifras: cuatro de cada 10 chicos de primer grado, no reconocen las letras.

Esto hace que en tercer grado seis de cada 10 no lean correctamente sino de manera fragmentada, lenta y monótona. Para sexto grado la mitad de los estudiantes leen frases sueltas y hay un 30% de los chicos que finalizan la primaria en séptimo grado que solo pueden responder una pregunta de un texto, si está completamente explícita. Es decir, no tienen interpretación lectora.

En matemáticas, las cifras no son mucho más alentadoras. Solo uno de cada 10 chicos puede termina la primaria, pudiendo resolver un problema complejo que requiera entender una consigna y el uso de más de un cálculo.

¿Por qué se vive esta caída en los estándares educativos? La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel fue categórica y responsabilizó al actual paradigma educativo: la psicogénesis.

Cómo es el modelo actual y cómo será el nuevo

La psicogénesis se basa en los postulados psicológicos de Jean Piaget. Este modelo de adquisición del conocimiento expone que las etapas de evolución cognitiva y por lo tanto de aprendizaje, tiene una lógica evolutiva que está inscripta de alguna manera en el sujeto. El ambiente despierta una capacidad cognitiva que está esperando a desarrollándose por esquemas previos.

Por ejemplo, nadie le da clases a una persona sobre el habla. El niño empieza a hablar en contacto con sus padres y otros familiares. Hay algo estructural en nuestra mente, una suerte de predisposición que frente a los estímulos del lenguaje de nuestra familia, adquirimos una lengua materna.

En el modelo escolar psicogenético se hace extensible esta suerte de predisposición al conjunto de habilidades. Según la experta en enseñanza de lengua Vanesa de Mier, la psicogénesis traza una continuidad en la forma en la que aprendemos a hablar a la forma en la que aprendemos a leer. El nuevo modelo educativo porteño supone una mayor intervención docente en el aprendizaje.

Pero este postulado contiene algunos problemas de carácter teórico. Si se aprendiese a leer con la misma naturalidad con la que se aprende a hablar, no se explica la existencia del analfabetismo. Además, esta noción teórica se convierte al docente en un mero acompañante pedagógico o facilitador.

La experta en alfabetización inicial Ana María Borzone planteó que desde que existe se aplica la psicogénesis como método de alfabetización "se dejó de enseñar a leer y escribir".

"Eso pasa si dejás de enseñar a escribir y postergás la enseñanza y le decís a los docentes que los chicos pueden aprender a leer y a escribir en algún momento. Eso es lo más graves, la estafa: han estafado a los docentes. ¿Qué significó eso? Que durante años venimos repitiendo lo mismo: los chicos no comprenden, los chicos no aprenden. Pero en realidad, los chicos no aprenden porque no les enseñan, porque se cambió la metodología", expuso en diálogo con La Nación.

En relación al nuevo paradigma, la ministra Mercedes Miguel, explicó: “este nuevo diseño curricular para nivel primario reemplaza a un modelo que tiene 20 años de antigüedad. Buscamos que los estudiantes dominen por completo los aprendizajes fundacionales, es decir, lengua y matemática. Esos saberes esenciales son como los primeros ladrillos de una construcción que deben ser sólidos para poder sostenerse a largo plazo”.

El nuevo modelo es el de conciencia fonológica y es nuevo en un sentido muy particular del término porque representa una vuelta a cómo aprendimos a leer la mayoría de las generaciones. ¿Ustedes se acuerdan cómo aprendieron a leer?

"La M con la A es MA", repetía en voz alta la seño y todos repetíamos. Luego, anotábamos en la el cuaderno. Otras veces, jugábamos con un cubo que tenía sílabas, las pronunciábamos y luego formábamos palabras.

El truco de todo esto, es que se parte de un conocimiento previo. La consciencia del sonido de los fonemas. La idea es conectar el sonido "A" con la letra "a" . Luego se conectan las sílabas y luego las palabras. Además, el papel del docente es mucho más preponderante.

"Aprender a leer no es como aprender a hablar, requiere una reflexión metalinguística", explicó De Mier. Es decir, no hay conocimiento intuitivo sino una evolución de aprendizaje más simple a más complejo y se habla del propio lenguaje.

Uno cuando aprende a hablar, no necesita saber diferenciar entre una sustantivo y un artículo. Por eso, se puede hablar sin la necesidad de saber leer y escribir. Sin embargo, es cierto que luego de estar alfabetizado, se entiende mucho mejor el lenguaje oral y se comprende con más profundidad lo que se está escuchando.

Matemática en la vida cotidiana

"Se buscará formar alumnos capaces de usar sus conocimientos en una variedad de situaciones, incluyendo contextos interdisciplinarios y de la vida cotidiana", explicó el Gobierno porteño en un comunicado público.

Y puntualizaron: "Por ejemplo: más allá de saber calcular cuál es el promedio, la moda y la mediana, lo indispensable es saber cuál de estas aplicaciones se debe usar en un contexto donde se presenta un determinado problema para los alumnos. Un caso: saber analizar el desempeño de su equipo favorito de fútbol según la cantidad de partidos ganados, la diferencia de goles, el desempeño de los rivales y los posibles resultados con base en campeonatos anteriores, todas variables que derivan en el promedio para no descender".

De esta manera, se pretende darle prioridad al enfoque práctico y cotidiano de la resolución de problemas por sobre la mera abstracción matemática.

Por otra parte la gestión de Educación a cargo de Miguel señaló que "el nuevo modelo buscará enfatizar el desarrollo de capacidades transversales específicas del pensamiento matemático que son las capacidades puntuales que deben servirle a los chicos en otras áreas: el razonamiento lógico, la argumentación crítica, la resolución de problemas y la capacidad para trabajar de manera autónoma y colaborativa".

En resumen, los chicos van a aprender como aprendieron la mayoría de miembros de sus familias. Hay un "volver a las fuentes", como dijo Mercedes Miguel. Más allá de las innovaciones tecnológicas, se vuelve hacia un modelo que hace más de 20 años, generaba ciudadanos con compresión lectora y capacidad de resolución de problemas.