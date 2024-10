Vacaciones de verano: ¿conviene viajar al exterior por la baja del dólar blue?

A medida que el dólar blue baja, en las agencias de turismo crece la demanda de argentinos para viajar al exterior. Desde hace unos meses, el aumento de las operaciones para salir del país va en aumento y eso se refleja en las cifras de pasajeros transportados por Aerolíneas Argentinas y el resto de compañías aéreas internacionales.

A esto se suma que los costos internos para hacer turismo por el país crecieron fuertemente en dólares por lo que, a la hora de hacer cálculos, resulta más conveniente pensar en un destino del exterior que en el mercado interno. La diferencia la va a hacer el valor del pasaje. “En los primeros meses del año hasta mayo, los movimientos qué generaron los viajes al exterior fueron escasos. Pero a partir de mediados de junio esto empezó a cambiar y fue creciendo al día de hoy”, explicó un agente de viajes.

Hay que tener en cuenta que el tipo de cambio informa está por debajo de la cotización que tuvo a fines del año pasado. Si bien la situación del poder adquisitivo de los ingresos no es la mejor, en los últimos meses hubo una recomposición de los salarios, medidos en dólares, de una parte de la sociedad. Con un dólar blue que se ubica en los $1.200 y un dólar “turista” cerca de $1.600, el incentivo para pagar en dólares pasajes y servicios turísticos al exterior es muy grande.

También hay operadores que creen que el blanqueo de capitales está jugando su papel en el mercado turístico. “El blanqueo por parte de aquellos que se animaron a declarar los dólares guardados en el colchón hace que muchas personas se encuentran con efectivo para comprar una vivienda, cambiar el auto, o viajar entre otros proyectos”, señaló un empresario del sector. Por este motivo, en las agencias reconocen que la demanda en las últimas semanas está creciendo fuerte y las reservas ya para el primer semestre del 2025 comienzan a ser importantes.

“Las tarifas para viajar son generalmente las mismas. No hay cambios significativos, pero se encuentran ofertas y promociones sobre todo en los vuelos donde se vive una guerra de precios. Sólo hay que tener cuidado con los cargos extras. Ahora no sólo hay tarifas con o sin valijas a despachar, sino también cobran por separado si se lleva o no hasta carrito a bordo. Este costo de carrito o valija no es un dato menor. En muchos casos aumenta hasta un 60% el valor de un ticket. Lo que se encuentra en 1.000 dólares vale entre 1.400 y 1.600 dólares cuando se agrega todo el equipaje. A eso hay que sumarle el asiento que cuesta de 30 a 200 dólares, según la ubicación”, advirtieron desde una aerolínea internacional.

A pesar de todas estas variaciones el interés por viajar al exterior no para de crecer. Históricamente los meses de septiembre, octubre y noviembre son los meses de mayor nivel de consultas y reservas, pero aseguran que este año comenzó desde junio. Entre los lugares elegidos, por ejemplo, volvió a sr importante la demanda para Disney que había quedado muy rezagada en los últimos tiempos por al alto valor de sus tickets (unos 800 dólares por cinco días de ingreso libre a los parques.

Entre los que apuestan al Caribe, Curazao está creciendo entre las opciones, aunque el fuerte son los más clásicos como Punta Cana, Riviera Maya, Cancún y Cuba.

Pero uno de los destinos más requeridos es Europa. España es el destino por excelencia. Italia une también lazos familiares y la Costa Amalfitana es la favorita en estas zonas junto a Roma. Los tour de 20 días a varias ciudades visitando Alemania, Rotterdam y los países bajos son muy requeridos por los más viajados.

Los que prefieren menos horas de vuelo y menores costos Brasil, con los tradicionales Buzios y Río de Janeiro o la opción de los All Inclusive más al norte. Obviamente, en el sur, Florianópolis será uno de los principales. Se estima que la cantidad de vuelos para viajar a Brasil este verano será el nivel más alto en los últimos 15 años.

Según reconocen en las agencias, es que los argentinos están animándose a programar viajes a más largo plazo, algo impensable en el pasado. “Solo los estadounidenses saben dónde van a ir en 2 o en 3 años. Las reservas de junio a septiembre apuntan a corto plazo noviembre y diciembre pero hay quienes apuestan ahora a mayo y junio 2025, distancia en el tiempo de reserva que sobre todo favorece el costo de los tickets aéreos, recordemos mayor demanda en un vuelo más caro el ticket.”, dijeron en otra agencia.

En cuanto a precios, si no se tienen grandes pretensiones en comidas y servicios un All Inclusive de Cuba vale unos 2.200 dólares. Si la comida es importante entonces Punta Cana o Cancún pueden ser una opción mejor, pero el costo sube a 2.800 o 3.000 dólares.

Un viaje a Europa completo por quince días o un poco más, con varias ciudades, cuesta entre 4.000 y 7.000 dólares, valor similar al gasto de hacer Disney más Miami, o Nueva York. Brasil tiene tarifas muy similares al Caribe a la hora de pensar en un All Inclusive, pero también en este destino se puede pensar en algo más "gasolero" por ejemplo alquilar un departamento que podes buscar en Airbnb,