Cuál es la mejor hora para ver la Luna del Cazador en Argentina

Mañana, jueves 17 de diciembre, el cielo en gran parte del mundo será el escenario de un increíble fenómeno astronómico: la conocida "Luna del Cazador", un evento que genera expectativa dado que el satélite artificial de la Tierra se verá un 14% más grande y un 30% más brillante.

Desde la NASA explicaron que el fenómeno de la Luna del Cazador se debe a que el satélite se encuentra en el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, haciendo que se vea más grande y más brillante. A este fenómeno astronómico de acercamiento se lo conoce como perigeo.

Eventos como este no son frecuentes y solo ocurren unas tres o cuatro veces al año; no obstante, este es el más destacado dado que esta Luna será la más luminosa y grande de todo el año. Hay momentos en el año en que la Luna se ve más grande de lo normal porque la órbita de la Luna, por la cual viaja alrededor del planeta no es un círculo perfecto, sino elíptica, con un lado más cercano a la Tierra que el otro.

La Luna se verá un 14% más grande.

Esta Luna obtiene su nombre por los pueblos originarios de Norteamérica, quienes medían el paso del tiempo a través de las fases de la Luna. Esta Luna llena sigue al equinoccio, que en septiembre marcó el inicio del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el sur.

Se le asigna ese nombre porque coincide con el momento en que estas comunidades comenzaban a prepararse para el invierno, saliendo a cazar. También es conocida como la "Luna del secado del arroz", "Luna de las hojas que caen" y "Luna helada".

A qué hora se verá mejor la Luna del Cazador

Según el sitio web Time and Date, el mejor momento para ver la Luna del Cazador es el próximo jueves a las 8:26 de la mañana. No obstante, esta Luna será visible no solo durante la madrugada del jueves sino también la noche del miércoles y viernes, aunque no será tan luminosa o grande.

Para verla solo hay que asomarse al cielo y mirar. Aunque también se debe tener en cuenta el tiempo, ya que si está nublado será mas difícil verla.