Picadas clandestinas en Maipú: efectivos heridos, móviles destrozados y un esfuerzo insuficiente

La velocidad con la que se mueven no solo es sobre la carpeta asfáltica que eligen para desarrollar la actividad clandestina. Se mueven en manada. Actúan en grupo y en lote se defienden cuando se ven "oprimidos" por la ley. Las picadas clandestinas en Maipú tienen en jaque a la Policía de Mendoza, al propio municipio comandado por Matías Stevanato y a los vecinos que sufren lo que los organizadores han denominado como la "Babilonia" de las carreras callejeras.

Como contamos en MDZ, las picadas clandestinas tienen nombre propio y sector asignado durante jueves y domingos: la calle conocida como Panamericana (la proyección de lo que sería la Ruta 7), entre Boedo y Jerónimo Ruiz es el lugar que han encontrado los organizadores para desarrollar esta actividad totalmente fuera de regulación y que llega a congregar entre 500 y mil personas por reunión. Todo un "espectáculo" deportivo que, más allá de los esfuerzos comunales y de las fuerzas policiales, tiene a maltraer a los vecinos del departamento del Gran Mendoza, o al menos a gran parte de ellos, ya que varios vieron el negocio y sacan rédito de la religiosa congregación semanal.

Desde la Municipalidad de Maipú ahondan esfuerzos con las comisarías del departamento. Pero el esfuerzo suele ser insuficiente. Sergio De los Santos, director de Tránsito y Defensa Civil de la comuna habló con MDZ y dio detalles de lo compleja que es la situación con la que se encuentran, religiosamente, jueves y domingos.

Así son las carreras clandestinas en Maipú

"Es una situación compleja. En Ruta 7 hemos llegado a romper el asfalto para poder neutralizar esta actividad, pero nos vamos, después de mover las retroescavadoras, y los tapan con ripio. También hemos hecho lomos de burros que son 'limados' por los propios vecinos", se sinceró el funcionario municipal, agregando que "cuando tomamos estas medidas lo hacemos en compañía de la Policía, pero los vecinos nos tiran piedras".

Sobre el funcionamiento de esta "asociación" clandestina, De los Santos explicó que "es una guerra en una zona compleja. Ponemos mucho esfuerzo, pero no es suficiente. Si no hicéramos lo que hacemos, esto sería mucho más complejo. El Ministerio de Seguridad no magnifica la gravedad de los hechos".

En otro tramo de la charla con este medio, el funcionario municipal explicó que en más de una oportunidad se han hecho presente en el lugar mientras se desarrollan las carreras, pero el saldo es desolador: móviles rotos por piedras, efectivos heridos y amenazas contra el personal. "Se han llegado a secuestrar 30 motos, pero después por redes sociales ellos mismos incitan a juntarse e ir al municipio a hacer lío", dijo.

"Los propios vecinos de la zona están organizados porque ven el negocio", dijo en clara alusión a todo lo que genera este circuito dentro del barrio Provincias Unidas, donde muchos vieron el negocio para hacerse unos pesos extras con la venta de comidas y bebidas. "Vamos con la Policía y nos tiran piedras", remarcó De los Santos.

Los "corredores" lo hacen sobre un tramo de casi 600 metros

Sobre otras acciones que desarrollan desde la Dirección dentro de los límites del departamento, Sergio De los Santos explicó que esta actividad no solo sucede en la zona este de la comuna, sino que además suelen "juntarse" en zonas aledañas al complejo Arena Maipú, dentro del Parque Metropolitano o en el Parque Canota.

Es por eso que "los domingos, cerca de las 20, cerramos el Metropolitano con móviles de la Dirección y el apoyo de la Policía de Mendoza", pero "cuando nos ven se arma descontrol y salen para todos lados sin respetar si son calles en contramano o van por las veredas".

"En Canota estamos haciendo lo mismo. Es por eso que terminan en lo que se denomina la Panamericana, donde ya hemos realizado varias acciones", destacó el funcionario del Gobierno de Stevanato. "Ponemos móviles con el apoyo (de las comisarías) de la 29 y la 54 en distintos puntos del departamento para poder neutralizarlos", reafirmó.

Para finalizar, dio detalles de cómo se organizan para llevar adelante estas carreras ilegales donde "corre todo tipo de cosas". "Teníamos gente de la Dirección infiltrada en los grupos de WhatsApp y ahí podíamos ir viendo los movimientos, pero con el tiempo esos grupos fueron desactivados y ahora todo se organiza por Instagram", destacó y agregó: "Esto no empieza en Maipú, sucede en varios departamentos. Hay días que arrancan en El Challao y terminan acá. De hecho, no hace mucho, cortaron el túnel de Cacheuta".