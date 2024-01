Video: un buque cerealero liberiano chocó contra el puente Zárate Brazo Largo

La navegación por el río Paraná continuaba interrumpida este lunes a la altura del puente Zárate Brazo Largo, tras el choque de una embarcación liberiana que sufrió un desperfecto en su timón, perdió el control e impactó contra una columna.

El siniestro ocurrió en la noche del domingo cuando el barco, "En May", por un inconveniente en el timón, chocó contra una de los pilotes del Puente Bartolomé Mitre del Complejo Zárate Brazo Largo lo que causó su detención y una avería en el casco, del lado de estribor.

"Un práctico, en el momento en que el buque se encontraba navegando aguas arriba, sufrió problemas en el timón, por causas que aún se desconocen, y perdió el control, colisionando con un pilar de protección del puente sobre la margen derecha del complejo, a la altura del kilómetro 106 del río Paraná de las Palmas", detalló Prefectura Naval Argentina.

Por fortuna, el impacto no afectó la estructura del puente Zárate Brazo Largo.

Ante este escenario, las autoridades informaron que la navegación fue clausurada para todo tipo de buques a la altura del kilómetro 171 hasta que se logre remover el barco, que mide 228 metros de largo, 36.5 de manga ancho.

Por el momento, no es posible precisar cuando sacarán la embarcación por lo que continúan los problemas para la circulación en la hidrovía.

El buque quedó enganchado en uno de los pilotes del puente.

Según trascendió, el buque partió en octubre de 2023 desde Vietnam, luego pasó por Singapur y estuvo en el puerto brasileño de Santos, antes de dirigirse a la Argentina.

La denominación de este buque marca que es de "mercancías" o "frigorífico" y al momento de su choque se dirigía hacia el puerto santafesino de San Lorenzo para levantar una carga, presumiblemente de cereales.

Prefectura trabaja para acelerar las tareas de remoción de la nave.

Las autoridades de la Prefectura Naval Argentina comunicaron que por el siniestro no hubo heridos ni derrame de contaminantes en el agua. Acerca de la circulación por el puente, señalaron que el tránsito carretero no fue interrumpido ya que la estructura no sufrió daños.

Mirá el video del buque en la base del puente