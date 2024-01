Alerta por altas temperaturas en medio país: cómo saber si estoy sufriendo un golpe de calor

Vuelven las olas de calor, pero ahora cada vez más frecuentes e intensas. Este fenómeno pone en riesgo la salud de bebés, niños y adultos mayores de 65 años, que deben estar atentos a una serie de cuidados y recomendaciones para evitar lo que se conoce como un golpe de calor.

En este sentido, especialistas del Hospital de Clínicas de la UBA aconsejan en términos generales buscar lugares frescos, preferir espacios verdes, evitar horarios donde el sol es más fuerte y llevar una alimentación e hidratación adecuadas.

“Este problema afecta principalmente a los chicos y las personas grandes porque no toman líquido y les cuesta regular la pérdida de líquido corporal. El mecanismo de producción inicial es que la pérdida de líquido es superior a la ingesta de líquido. Las personas mayores suelen no tener sensación de sed, y pasa lo mismo con los bebés, que además en ocasiones no tienen acceso a hidratarse. También impacta más en pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes u otras predisponentes. El resto de las personas habitualmente se sienten mal, tienen mucho calor, pierden líquido y se sienten cansadas. Eso es un paso previo al golpe de calor”, sostiene el doctor Raúl Mejía, jefe del Departamento de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas.

De acuerdo a los especialistas, para mantener una hidratación adecuada se recomienda que un adulto sano consuma 2,5 a 3,5 litros de agua por día, de acuerdo a su género y talla. Además, se sugiere tomar preferentemente agua. Las bebidas con cafeína y/o azúcar tienden a deshidratar más. En adultos mayores, salvo que tengan una situación médica que lo impida, se sugiere 1 vaso de agua por hora. En el caso de los bebés, lo mejor es que tomen leche materna.

El otro factor clave para prevenir o atenuar los efectos del calor es reducir el tiempo total de permanencia bajo el sol, y sobre todo evitar la exposición entre las 11 y las 16 horas, cuando está más fuerte. Además, esto previene el cáncer de piel. Tal como explica la doctora Graciela Manzur, jefa de la División Dermatología del Hospital de Clínicas, “la exposición a la radiación UV sigue siendo el factor de riesgo más importante para esta enfermedad y este tipo de factores relacionados con el cambio climático pueden contribuir al aumento de casos”.

Los médicos recomiendan mantener una buena hidratación.

Los especialistas recomiendan usar gorra o sombrero, anteojos de sol y el uso de protector solar. Respecto de este producto, Manzur da una serie de instrucciones para su correcto uso: “Debemos aplicarlo media hora antes de salir al sol y preferentemente antes de ir a la calle, la playa o la pileta. La piel debe estar seca y se debe usar cantidades generosas del producto. Hay que tener en cuenta que, si bien puede ser “resistente al agua”, es conveniente volver a colocarse fotoprotectores al salir del mar o la pileta, y también cada dos horas como mínimo. Aunque el protector solar diga que es a prueba de agua, con el uso de las toallas para secarse y el correr de las horas, va perdiendo capacidad para protegernos del sol, por eso lo ideal es ponerse cada dos horas”.

¿Cómo identificar y qué hacer ante un golpe de calor?

Las manifestaciones más habituales del golpe de calor son la presencia de temperatura corporal elevada, cansancio, náuseas, vómitos, modificación de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel, pérdida de la conciencia, síncope e inclusive coma. Y pueden darse complicaciones médicas tales como una falla renal o alteraciones respiratorias.

Lo primero es contactarse con el sistema de salud. Se debe bajar la temperatura corporal: poner a la persona en un lugar fresco, que puede ser una habitación o un auto con aire acondicionado, o colocarla frente a un ventilador, mojarle la piel con paños o agua fría, y retirar todas las prendas que se pueda. Se debe tratar de rehidratar a la persona, con líquidos fríos, en forma regular, hasta que llega el médico y se arriba al centro de salud.

Otras recomendaciones para prevenir un golpe de calor incluyen: