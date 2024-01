La razón por la que Argentina es considerado un país con alta carga de lepra

Cerca 150 personas por año son diagnosticadas por lepra en la Argentina, cifra que pone al país bajo la categoría de "alta carga" de esta enfermedad infecto-contagiosa.

El Día Mundial de la Lepra se celebra el último domingo de enero de cada año. El objetivo del día es crear conciencia sobre esta afección y reducir el estigma contra quienes la padecen.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la lepra es "una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, también conocida como bacilo de Hansen; en honor a Gerhard Hansen, médico y bacteriólogo noruego, descubridor de la enfermedad, en 1873".

El bacilo se reproduce muy lentamente y los primeros rastros de la afección se perciben tras un período aproximado de cinco años. "Los síntomas iniciales son manchas o nódulos claros u oscuros en la piel, que provocan lesiones cutáneas y pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Otros, incluyen debilidad muscular y hormigueo en manos y pies. Cuando los casos no se tratan al inicio de los signos y síntomas, la enfermedad puede provocar secuelas progresivas y permanentes, que incluyen deformidades y mutilaciones, movilidad reducida de las extremidades e incluso ceguera", indica la OPS.

Afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa del tracto respiratorio superior y los ojos. La lepra no es muy infecciosa, se transmite a través del contacto cercano y frecuente con personas infectadas no tratadas, y es curable con el tratamiento adecuado.

Casi 150 casos por año

Según el último informe epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, en 2021 de diagnosticaron 143 casos de lepra en la Argentina de los cuales 26 fueron advertidos en Misiones, 20 en Formosa, 18 en Chaco y 17 en la provincia de Buenos Aires y 6 en la Ciudad.

En 2021, se diagnosticaron 143 casos de lepra en cinco distritos de la Argentina. Foto: Shutterstok

A nivel mundial, se detectan en promedio unos 200.000 casos nuevos por año según la Organización Mundial de la Salud, por ello el último domingo de enero se celebra el Día mundial de la lucha contra la Lepra con el objetivo de concienciar sobre una enfermedad que muchos creen extinta y combatir el estigma de quienes la padecen.



La bacteria que causa la lepra necesita más de 27 grados para sobrevivir y de allí que el noreste argentino sea la zona más afectada. También se registran casos de personas que viajan hacia otras provincias donde producen los contagios, algo que los médico de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes.



Por su parte, Marcelo Abril, director de la fundación Mundo Sano, aseguró que "entre 300 y 400 personas por año están bajo tratamiento por lepra en la Argentina y se detectan más de 100 casos nuevos anualmente, por ello la categoría de ´país con alta carga de la enfermedad´".



Cuando se piensa en lepra, muchos piensan en una enfermedad que ya no existe, "del pasado, se tiene toda una visión entre medieval y bíblica; pero sí que existe y es fundamental tenerla en cuenta para poder dar un diagnóstico temprano que permita la cura del paciente", aseguró el licenciado en biología.



"Argentina desde 1996 eliminó a la lepra como problema de salud pública porque tiene una tasa de prevalencia inferior a un caso por cada 10.000 habitantes", aseguró Abril y remarcó que "era una meta que para el 2020 no hubiera más trasmisiones".



Ahora -detalló el especialista- esa meta forma parte de la agenda 2030, que "busca la interrupción de la trasmisión de este tipo de enfermedades desatendidas".



"La Fundación Mundo Sano este el año firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para colaborar con el programa nacional de lepra, por lo que estamos haciendo actividades de cooperación y, desde nuestra área médica, se están desarrollando tareas en la provincia de Misiones para hacer la búsqueda de contactos y la búsqueda de casos no diagnosticados", concluyó Abril.