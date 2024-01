El extraño motivo por el que crecen las consultas oftalmológicas en verano

El uso frecuente del aire acondicionado no solo refresca el ambiente, sino que también puede desencadenar un aumento significativo en las consultas oftalmológicas, especialmente entre aquellos que utilizan lentes de contacto. Este fenómeno, a menudo vinculado al síndrome del ojo seco, se intensifica durante el verano, pero sorprendentemente también se manifiesta en ocasiones durante el invierno.

La deshidratación de las mucosas, incluida la superficie ocular, es la principal causa de estas consultas adicionales en relación a la salud visual. La Dra. Agustina Mena (MN 172.745, MP 554.548), especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral, explicó a MDZ que los pacientes que utilizan lentes de contacto son especialmente propensos a este síndrome debido a la combinación de aire acondicionado frío y seco.

"En los meses de verano donde hace el calor la gente abusa del aire acondicionado. Los problemas se generan por dos motivos: porque lo ponen a bajas temperaturas y porque se ubican en un lugar donde el aire incide directamente sobre el nivel de los ojos", explicó la Dra. Mena. A ello se suma que si un usuario de lentes de contacto, "está trabajando o mucho tiempo fijando la vista en alguna pantalla, la frecuencia de parpadeo disminuye. Si a eso se le suma la corriente del aire acondicionado, las mucosas se resecan más todavía", señaló.

Además de resequedad, los síntomas más frecuentes en estos pacientes "incluyen sensación de arenilla o cuerpo extraño en los ojos, ardor, picazón, visión borrosa, sensación de cansancio visual. El lente de contacto no deja de ser un cuerpo extraño y con esto puede generar alteraciones o fluctuaciones de la visión. En algunos casos, la exposición prolongada al aire acondicionado puede incluso causar daños en la superficie ocular que requieren un tratamiento específico", advirtió la especialista en Oftalmología.

Foto: Freepik.

La temporada estival, con su combinación de calor abrasador y uso frecuente de aire acondicionado, se convierte en un desafío adicional para aquellos que ya padecen el síndrome del ojo seco o utilizan lentes de contacto. Muchas veces, la utilización del aire acondicionado en olas de calor como la se vive en este momento, no es negociable. Por esos motivos, la Dra. Mena destacó recomendaciones clave para mitigar el impacto del aire acondicionado en la salud ocular.

Recomendaciones para evitar el ojo seco

La especialista del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral sugiere tres medidas para ayudar a mantener la humedad ocular y reducir los efectos adversos que el aire acondicionado puede tener en la salud visual:

Evitar corrientes directas. “Hay que asegurarse de que el flujo del aire acondicionado no incida directamente a la altura de los ojos, especialmente durante actividades visuales prolongadas como trabajar en una computadora. Esto se debe a que, al enfocar la vista en una pantalla, la frecuencia de parpadeo disminuye, lo que contribuye a la evaporación más rápida de la capa acuosa de la película lagrimal”, subrayó la especialista y agregó que "se puede poner el aire acondicionado para que apunte más arriba o que fluctúe y no directamente a la altura de los ojos". Controlar la temperatura. “Es necesario evitar configuraciones demasiado bajas del equipo de aire acondicionado, para mantener un ambiente más amigable para los ojos y reducir la sequedad en las mucosas”, indica. Usar lágrimas artificiales. “En algunos casos, puede ser recomendable el uso de gotas lubricantes, para mejorar la humectación ocular y prevenir el daño en las estructuras oculares, cuando la exposición al aire acondicionado es inevitable”, sostuvo aunque confesó que no es muy amiga del uso frecuente de estas gotas oculares.

Foto: Freepik.

Además, como sugerencia general para todos los pacientes -no solamente los que utilizan lentes de contacto- la especialista explicó que con el uso de pantallas "se recomienda respetar los descansos de la vista. A veces las jornadas laborales son muy largas pero cada 20 minutos de pantalla hay que descansar 20 segundos la vista. Con mirar algo que sea lejano, levantar la vista y mirar por la ventana por 20 segundos, es suficiente", resaltó.

Para finalizar, Mena aseguró que “lo ideal es cumplir con los controles oftalmológicos anuales, que permiten identificar a los pacientes con ojo seco o bien con signos incipientes y, de esta manera, evitar que esto se agrave como consecuencia de factores externos". Uno de ellos, manifestó es la queratitis, "una inflamación en la córnea que es la lente que tenemos en la parte adelante del ojo que justamente es donde se apoya la lente de contacto y si uno no se cuida bien del uso de las lentes de contacto o no los usa de manera adecuada, puede generar una intolerancia, teniendo que hacer tratamientos más específicos y antiinflamatorios. La idea es no es llegar a eso", concluyó.