La obra clave que sigue demorada y se coló en el conflicto por el Paso Cristo Redentor

Durante la semana, el embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie estuvo en la provincia de Mendoza. El funcionario nacional mantuvo reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo y otros funcionarios del Gabinete provincial. Desde el Ejecutivo local expresaron la necesidad de unificar criterios para agilizar, de una buena vez, el paso fronterizo Cristo Redentor que une a Mendoza con Chile y que todos los años presenta dificultades para aquellos que intentan cruzar la frontera.

Uno de los puntos en los que hizo énfasis el Gobierno provincial fue puntualmente en las instalaciones. Una de ellas tiene que ver con las obras que se realizan en el complejo aduanero de Horcones. Verano a verano se viralizan imágenes sobre el pésimo estado de los baños y del establecimiento en sí en el que miles de turistas y mendocinos tienen que pasar muchas horas producto de las demoras, que dicho sea de paso, este año no se percibieron como en situaciones anteriores.

Y allí es donde se cola una obra demorada, postergada y de la que poco se sabe en Horcones y trata justamente de la ampliación del paso fronterizo que fue anunciada en septiembre del 2019 por el Gobierno de Mauricio Macri y tenía un valor inicial de inversión de 11 millones de dólares. Allí se dispuso que lo que se necesitaba era una clara ampliación de las vías de ingreso y egreso de automóviles, la modernización del edificio existente y la construcción de nuevos edificios para la atención de los trámites migratorios, entre otras cosas que también comprenden los arreglos en los sanitarios que se encuentran en deplorable estado y la falta de agua potable.

Esas obras tenían fecha de finalización para abril del 2024. Sin embargo, las noticias que llegan desde la frontera no son alentadoras para que esos plazos se cumplan. "Las obras en Horcones estan paradas, hay un tema judicial administrativo. No se ponen de acuerdo con la actualización de costos. Lo lleva Buenos Aires (Nación) a ese tema y no hay mucha información al respecto", reveló una alta fuente del Paso Cristo Redentor a MDZ respecto de las obras en el lugar.

Hoy, si uno pasa por Horcones volviendo del vecino país de Chile ya no ingresa por donde históricamente se ingresaba en el primer desvío, sino que tiene que "entrar por la salida", por decirlo de alguna manera. Allí se puede constatar que la zona de la entrada se encuentra cortada por estas obras que no continúan hace ya meses porque los costos no se han actualizado y esos 11 millones previstos en 2019, por la inflación, quedaron muy desfasados. A su vez, al no destrabarse esa situación, aún no hay un plazo estimado ni siquiera de cuándo podrían retomarse los trabajos en Horcones para que las obras, al menos, avancen.

Aquellas obras, iniciadas hace casi 4 años buscaban, entre otras cosas, la "optimización de la infraestructura existente y el desarrollo de nuevas, de modo de lograr instalaciones para una operación eficiente del paso de frontera, atendiendo objetivos de control y minimización de los costos del transporte, proveyendo al mismo tiempo un ámbito laboral y de servicios adecuados a las condiciones para el ejercicio de los controles integrados de frontera, en especial aquellos con condiciones físicas y climáticas rigurosas". Sobre esto último, cada invierno miles de camioneros quedan varados días y hasta semanas intentando cruzar la frontera por las condiciones adversas de la alta montaña mendocina.

El conflicto del Paso Internacional Cristo Redentor hizo mella en Mendoza durante esta semana. La visita del embajador Faurie dejaron en claro (dicho por el funcionario) que las relaciones bilaterales entre los países "son un desastre". Y destacó que pasar por la frontera es una pesadilla. A su vez, el cónsul de Chile en la provincia contestó y dejó en claro que se tiene que trabajar en conjunto para lograr una solución.

Y el problema también entró a la Legislatura. La diputada Cintia Gómez de Juntos Por la Libertad (La Unión Mendocina) elevó un proyecto en el que también apunta al Gobierno provincial para realizar las consultas y reclamos pertinentes a Nación para saber sobre el estado de dichas obras que se encuentran demoradas y cuyo plazo no será cumplido. "El descuido en las instalaciones no es novedad y en este contexto, volver al país está lejos de representar una experiencia agradable cuando con las obras según lo predispuesto están casi finalizando", comentó la legisladora opositora.