¿Cazador cazado? Ponen en jaque el supuesto avistaje de un ovni en Tupungato

Creer o reventar. Así continúa la historia del supuesto avistamiento de un objeto volador no identificado (OVNI) en Tupungato. Es que desde el sábado, el departamento se vio convulsionado por el relato de Luis Eduardo Cerda, el hombre que capturó fotográficamente un elemento extraño en el cielo de Dubois, una zona rural ubicada al este entre la Villa Cabecera y el distrito de Zapata. Malas noticias: el titular de la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO), Luis Burgos, afirmó que "decir que esto es un ovni es una locura".

"Para nosotros ese tipo de fotografías de avistamientos de videos no tiene ningún tipo de asidero. Hay decenas de personas que hacen lo mismo que este señor, pero si vos no ves el objeto y tirás por tirar vas a sacar cualquier cosa, desde un insecto que está volando a 30 o 40 centímetros del lente de la cámara hasta un pájaro que está a 40 o 50 metros o 100 metros", afirmó el especialista, tras la consulta de MDZ.

Tras analizar las pruebas aportadas por Cerda, el titular de la FAO explicó que "hay gente que se dedica a sacar este tipo de fotos. Los videos que tiene este hombre y las fotos nocturnas, están tomadas contra luminarias y son producto de reflejos. Cuando tomás una foto contra una luminaria, sea la luna, el sol o luces en tierra vas a sacar cualquier tipo de forma. Esferas, piramidales, triangulares, en forma de platillos".

La fotografía aportada por Cerda.

La importancia de respaldar los avistamientos

Para la Fundación Argentina de Ovnilogía, los videos y fotografías sobre supuestos ovnis solo acompañan un relato, pero lo que sigue predominando a la hora de corroborar una historia es el testigo ocular. "Si viste el objeto, lo tuviste a ojo desnudo, tomaste una cámara, lo fotografiaste y salió algo aunque sea borroso, eso es otra historia, porque estás haciendo contacto visual con algo que cruzó el firmamento o el cielo. Pero sacar fotos por sacar, para después ver puntitos borrosos, distantes, es una locura", explicó Burgos.

Y agrega: "A un testigo se le hace un seguimiento, un testeo, una encuesta. No es cuestión avalar cualquier cosa que diga la gente, porque si no mañana viene alguien te dice que estaba viajando por una ruta de noche cuando lo secuestró una luz, lo llevó y lo trajo de vuelta, pero no tiene pruebas".

Sobre la cantidad de denuncias de este tipo que la entidad recibe anualmente, el especialista afirmó que "nos pasa todo el tiempo y puedo asegurar que el 99%, por no decir el 100% de estas tipo de fotos son rechazadas. No por mí, sino el grupo de analistas de la FAO".