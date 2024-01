La razón por la que los perros de Javier Milei estarán encerrados en caniles

Bien conocido es el amor que el presidente Javier Milei tiene por sus cuatro perros mastines ingleses llamados Murray, Milton, Robert y Lucas. Tanto así que los llama sus "hijitos de cuatro patas" y mandó a hacer su bastón de mando con la imagen de cuatro patas de perros incrustados en él.

De hecho, desde que asumió como presidente el pasado 10 de diciembre, el libertario estuvo viviendo en el hotel Libertador a la espera del avance en las reformas que encaró en la Quinta de Olivos, para poder llevar allí a sus mascotas: los cuatro mastines ingleses de gran tamaño.

La obra consiste en la construcción de caniles para cada uno de los perros, y este sábado, en su red social "X", el economista mostró fotos del avance de la obra. Dichas imágenes generaron distintos comentarios de sus seguidores. Algunos observaron que en el lugar había colocado un aire acondicionado.

Otros cuestionaron al presidente por haber reaccionado enojado desmintiendo a la periodista Silvia Mercado días atrás, quien había asegurado que sus perros ya habían sido trasladados a la Quinta de Olivos. Pero uno de los comentarios que más se repitió fue la contradicción de vivar por la libertad y tener a sus mascotas encerradas. Pero esto tiene una explicación.

La imagen de los perros de Milei, incluido "Conan", su primera mascota, en el bastón presidencial. Foto: Prensa Senado

Dónde están ubicados los caniles

Las reformas que se encararon en Olivos y que estuvieron dirigidas por la Secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, constan de caniles de grandes dimensiones que separan a los cuatro perros entre sí, porque los mastines son agresivos y no pueden tener contacto entre ellos. Javier Milei había aclarado tiempo atrás que los mastines perdieron sociabilidad durante la pandemia.

Por esta razón, si bien el presidente se mudó el lunes pasado a la Quinta de Olivos, sus canes aún no están conviviendo con él. En una entrevista radial contó: ”Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros parado en dos patas y pesa 100 kilos, y la casa para que estén no es una construcción muy fuerte”, describió.

“Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”, aclaró Milei.

Las fotos con el avance de los caniles que compartió Javier Milei en su red social "X".

Finalmente los materiales llegaron y la obra está en marcha en una caballeriza que se encontraba en desuso desde la época de Carlos Menem, que era un fanático de los equinos y allí planeaba criar algunos ejemplares.

Allí vivirán los perros del libertario, a quienes trata como su propia familia y a quienes, inclusive, agradeció en su discurso tras ganar las elecciones PASO. Milei nombró a Murray, Milton, Robert y Lucas, sus "hijitos de cuatro patas", cuyos nombres hacen referencia a los economistas Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.

Según informó tiempo atrás el diario The New York Times, los cuatro mastines fueron gestados a partir del material genético del primer perro de Javier Milei, Conan. Tras su muerte, el libertario concurrió al laboratorio estadounidense PerPETuate que fue el encargado de dar vida a sus cuatro nuevos perros, gracias a células de Conan.