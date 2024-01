El desgarrador testimonio de la mamá de Tomás Tello, el joven asesinado en Santa Teresita

Tomás Tello, un joven de 18 años, fue asesinado brutalmente con una puñalada en el pecho en la ciudad balnearia bonaerense de Santa Teresita a manos de una patota.

El chico recibió un puntazo en el tórax este lunes, luego de ser agredido por un amplio grupo de jóvenes, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo. Según los primeros datos obtenidos de la víctima, tiene 18 años y es de Mar del Tuyú.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la calle 44 y 1, en Santa Teresita, según comunicó el ministro de Seguridad del partido de La Costa.

Samanta, su mamá, habló después del hecho en TN y declaró que "era mi bebé, era mi debilidad, compañero y trabajador", y agregó que "todos los días se levantaba a las siete de la mañana para ir a trabajar con su tío. Todo el mundo lo quería. Era mi único hijo varón".

"No tengo idea de por qué lo atacaron", sumó en su testimonio ante las cámaras. "A las siete de la mañana me suena el teléfono y me dijeron que estaba en el hospital. Cuando llegué ahí, me hicieron pasar rápido y el médico me dijo que habían hecho lo posible, pero que no pudieron hacer nada", sentenció Samanta.

Luego de ello, Samanta agregó: "Yo nada más quiero justicia para mi hijo. Esto no me lo veía venir. Me parece muy injusto lo que hicieron con él. No creo en la Justicia, pero espero que la haya. Voy a mover cielo y tierra. Queremos que nos entreguen el cuerpo y nada más que eso".



También, la mujer mencionó que el joven de 18 años había festejado Año Nuevo con su padre y que luego se iba a encontrar con sus conocidos en la Costanera de Santa Teresita.



"El último estado que publicó fue a las 4.20 de la mañana. Estaba ahí con mucha gente, con amigos y amigas. Acá se estila de ir a brindar a la playa", señaló.



Por último, Samanta cuestionó el accionar policial ya que "mucha gente había llamado" para alertar de los incidentes cerca de la playa.



"Mucha gente llamó a la policía cuando vio los disturbios y llegaron cuando Tomi ya estaba apuñalado. Quiero justicia porque a mi hijo no me lo devuelve nadie y para que pueda descansar en paz", cerró.

Quién es Damián Copelian, el principal sospechoso

Se trata de un joven de 21 años que habría apuñalado a Tomás Tello tras un ataque en patota. Según los primeros datos de la investigación, habría utilizado una tijera.

Copelian fue aprehendido por la Policía luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, más la declaración de testigos del hecho. Efectivos policiales lo capturaron en la Avenida Costanera entre 32 y 33 en Santa Teresita, mientras estaba en la vía pública.