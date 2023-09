Un sector productivo del país advirtió que su actividad está en "peligro de extinción"

Productores de Apicultura de todo el país realizaron este viernes una jornada de protestas en simultáneo en varias provincias argentinas para visibilizar la crisis que está atravesando el sector y solicitar a los gobierno nacional y provinciales incentivos para poder seguir desarollando esta actividad.

Según enfatizaron, Argentina es el segundo país en el mundo en producción de miel pero la brecha cambiaria y la crisis económica impactó fuertemente en el sector, y los apicultores están en "peligro de extinción".

Los productores de Entre Ríos fueron los primeros en declararse en estado de alerta el pasado 15 de agosto: Realizaron una fuerte protesta que repitieron este viernes en la autovía 14, en el kilómetro 250. Sin embargo, en la jornada de ayer se le unieron apicultores de varias provincias argentinas que hicieron su reclamo en forma simultánea.

Mario Smietuch relató a MDZ que la modalidad adoptada para el reclamo fue repartir folletos entre los automovilistas que circulaban en la autovía, para alertar sobre la problemática que afecta a los apicultores de todo el país.

Apicultores de todo el país están en pie de lucha por lograr políticas de incetivo para los productores. Crédito: shutterstock

Así como señala el texto del folleto que repartían, el productor de Entre Ríos comentó: "La Apicultura está en emergencia Existen unos 19 mil productores apícolas en Argentina. La producción regional que exporta al mundo 70 mil toneladas de producto anual, y brinda trabajo a miles de familias de forma directa e indirecta en todo el territorio, tiene congelado hace cuatro años el precio del kilo de la miel. En nuestro caso, el valor promedio es entre $300 y $350".

Además, enfatizó que la problemática se centra en la brecha cambiaria "entre el dólar que ingresa al país fruto de las exportaciones y la liquidación en pesos que se pagan al productor. El conjunto de impuestos, retenciones, y diversos tributos que se abonan para poder trabajar y que restan competitividad a la actividad. Los valores de los insumos sufrieron incrementos de 300% o 400% anual. Algunos de ellos con componentes dolarizados. Necesitamos ser escuchados, necesitamos soluciones, porque queremos seguir trabajando", dijo.

Segun comentó, tras la devaluación de las PASO, los apicultores entrerrianos hicieron una protesta el martes 15 de agosto. Y ayer viernes la repitieron. Solo que esta vez, se sumaron productores de la Apicultura en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires.

El folleto que entregaron el viernes los productores de Apicultura en Entre Ríos. Crédito: Mario Smietuch

"La problemática es exactamente la misma: la brecha cambiaria. Hablando en criollo, como hablamos los apicultores, el que compra la miel entrega dólares al Banco Central. A nosotros nos dan 300 o 350 pesos por kilo de miel, que la nuestra es oscura porque es miel de eucaliptus y nos paga menos que en Córdoba, por ejemplo, donde es mas clara y pueden pagar hasta $500 el kilo a granel", explicó Smietuch. "Para darle un ejemplo, si en el mercado se pagan 100 dólares por kilo de miel, a nosotros en Entre Ríos nos dan 350 pesos. Y usted sabe a cuánto está el billete de 100 dólares hoy", ironizó.

La segunda problemática que los afecta son los agroquímicos que están relegando a los productores."La Apicultura es una actividad invisible, no se la ve, pero nosotros producimos entre 90.000 y 100.000 toneladas de miel al año en el país, lo que representan cerca de 250 millones de dólares que entran al Estado. Y esa plata, ni llega a los productores. La cadena es bastante grande", aseguró.

"Aún cuando Argentina es el segundo país productor de miel en el mundo, el Gobierno no desarolla políticas para potenciar la producción agrícola, no tenemos apoyo. Si bien nos han dado una asignación de emergencia, es sólo un parche. Además, nosotros no queremos que nos regalen nada, solo queremos trabajar y vivir de lo que producimos", subrayó.

Convivir con otros productores

Smietuch explicó que el apicultor debe convivir con los productores agropecuarios, y que la aplicación de agrotóxicos está afectando la población de abejas "Lo más correcto sería que podamos convivir con nuestras producciones, pero nosotros buscamos mantener viva una especie que es fundamental para el planeta. Hasta ahora no hay nadie que tome cartas en el asunto, ni leyes que nos protejan. Por eso estamos elaborando un petitorio que vamos a firmar los productores de cada provincia para elevar al Gobierno nacional", advirtió.

"Hace años que la venimos peleando, con la cabeza gacha, luchando contra viento y marea, contra nuestras colmenas. Pero la inflación nos ha comido los ingresos y nosotros quedamos estancados por el precio", subrayó. Productores de la Apicultura en Córdoba protestaron en pleno centro de la Capital provincial. Crédito: Alejandro Sánchez

Por su parte, Alejandro Sánchez, productor apícola de Córdoba, comentó a MDZ que la protesta en esa provincia se realizó en el centro de la ciudad Capital. Los productores cordobeses además mantuvieron una reunión con autoridades del Gobierno local para explicarles las dificultades que enfrenta el sector por las crisis económica y el uso sin control de agrotóxicos que afecta la población de abejas.

Sánchez es productor en la localidad de Quilino, en el norte de Córdoba, y contó que si bien la crisis se viene repitiendo en los últimos años, hoy con la brecha cambiaria llevó la situación a un extremo crítico.

"Referentes del Consejo Apicola tuvieron una reunión en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, pero hace tiempo que venimos reclamando y hacen oídos sordos. Hoy el apicultor tiene que adoptar tecnología o nutrir a sus abejas para poder llevar adelante la actividad, mientas que otros productores del sector ganadero o agropecuario, nos atropellan. El veneno que tenemos alrededor, los agroquímicos, nos desplazan y el Ministerio no lleva adelante políticas serias para controlarlo. La realidad es que las abejas se mueren y el apicultor, por miedo a ser estigmatizado o señalado por los productores del campo, se retira y cada vez se aleja más de las zonas de cultivos", enfatizó Sánchez.

De esta forma, describió la problemática en dos ejes: el desplazamiento del apicultor a zonas sin agrotóxicos y a crisis cambiaria que los afecta porque los insumos que necesita están cotizados en dólares, a valor "blue". Argentina es la segunda productora del mundo en miel, aseguran los apicultores que señalan que la actividad está en "peligro de extinción". Crédito: shutterstock

"Nuestra miel no la pagan a precio dólar", aclaró. "Un dato que habla por sí solo es que, si vos hoy vendes tu miel, el mercado te paga entre 400 y 500 pesos el kilo a granel y para alimentar a tus colmenas vos tenés que poner hoy alrededor de mil pesos para el kilo de azúcar de modo tal que se las pueda alimentar. Es decir, estamos en un desfasaje económico total. No hay una relación entre lo que ganamos y lo que nos cuesta producir", relató.

Según dijo, esta práctica de alimentar a las abejas con azúcar no siempre es buena, pero producto de la sequía y la crisis del campo, les resulta imposible dejarles la miel para alimento. "Muchos apicultores, producto de la sequía o otros factores también, compra azúcar para contrarrestar la venta de la totalidad de miel producida, que para las abejas es el alimento más nutritivo. Esas asimetrías hacen que al apicultor hoy le cueste realmente llevar adelante su actividad. Y estamos hablando de miles de familias en Córdoba. Esto no es un grupo reducido", aclaró.

Además, destacó que la contaminación que viene provocando los agrotóxico no necesita mucha comprobación. "Cuando uno transita por la ruta, se da cuenta que ya no hay abejas, ni mariposas, ni colibríes. Las especies que antes veíamos en el campo, ya no están. Hay un desequilibrio biológico. Esta problemática se da en cadena y los apicultores nos estamos parando para decir basta de destruir la naturaleza", subrayó.

Para Sánchez, de no tomar medidas urgentes, la actividad de Apicultura se exinguirá. "Más que la abeja que, en diferentes especies, lleva millones de años en el planeta, es la actividad del apilcultor el que está en peligro de extinción. Y esto no solo afecta a la fuente laboral del sector, que incluye a miles de familias, sino también a las que viven a partir de la Apicultura, como es la industria maderera que nos genera los cajones, la industria metalúrgica que arma los equipamientos que usamos en las colmenas. Es una cadena muy grande porque Argentina es la segunda productora del mundo en miel. Y, a pesar de tener un potencial enorme, terminamos siendo el último eslabón en la escala de productores porque no toman en serio nuestros reclamos", aseguró.