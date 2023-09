La increíble anécdota de Diego Maradona con su foto más famosa: "No quería saber nada"

Una imagen dice más que mil palabras, aseguran. Y la que retrató Eduardo Longoni durante el Mundial México ’86 es fiel reflejo del popular dicho. La foto, aclamada en el mundo entero por marcar un verdadero hito del deporte, fue siempre rechazada por su propio protagonista.

Así lo relató Longoni, el fotoperiodista que fotografió “La Mano de Dios” de Diego Armando Maradona a los ingleses, en diálogo con MDZ Radio. Para él seguramente significó un antes y un después. Pero para el Diego siempre fue la imagen que “lo mandó en cana”.

Mundial México ‘86

“El ‘86 era mi segundo Mundial. Yo había empezado a trabajar como fotoperiodista muy joven, a los 20. Y tenía como experiencia el Mundial ’82, que no fue muy beneficioso para la Argentina. También era un momento muy triste para el país, se jugó poquito después de la guerra. El del ’86 fue un gran festejo”, recordó Longoni en Según Cómo lo Mires.

“En esa época, la fotografía era analógica: hasta que no revelabas el rollo no sabías lo que tenías. El primer recuerdo que tengo de eso (la foto del gol de Maradona con la mano), es que yo estaba muy desesperado. Había llegado muy sobre la hora porque me había agarrado un embotellamiento. Quedé mal ubicado y no tenía fotos como para transmitir, esa es la razón por la que tenía la cámara pegada al ojo, la mayoría de los fotógrafos ya había bajado la cámara porque era un rechazo defectuoso. Estaba tan desesperado que disparé y se levantó una sombra que era Maradona haciendo ese gol. Además de una foto deportiva, es una foto social que muestra mucho la argentinidad y la rebeldía del tipo más rebelde del fútbol mundial”, relató.

Y siguió: “Era una época sin internet, sin redes, sin la repercusión que hoy tiene una imagen. Después de transmitir la foto me fui a cenar con amigos porque no había mucho más por hacer, tampoco sabía que esa foto era tan única”.

La fotografía fue tapa de muchos medios del mundo. Longoni expresó que “muchas veces las fotografías le pertenecen a la gente”.

Las anécdotas con el Diez

“Tuve tres episodios con Maradona”, contó: “Uno al día siguiente a la foto; cuando se fueron todos los fotógrafos le regalé el original de la foto y estoy casi seguro que en el primer cesto de basura que encontró la tiró, porque él no quería saber nada con que se dijera que había sido con la mano”.

“El segundo episodio fue cuando ya se había retirado y estaba más recuperado, que fue cuando hizo ‘La Noche del 10’. La productora era Claudia y me llamó para pedirme si podía cederle esa foto para hacer una gigantografía en el estudio y a los dos días me llamó y me dijo que no se la mande porque Diego decía que no hizo el gol con la mano”, rememoró Longoni.

Y la tercera “fue cuando se cumplieron los 30 años; Víctor Hugo Morales me invitó a C5N a su programa para que cuente la historia de la foto. Y le dieron una sorpresa a Víctor Hugo, lo llevaron a Diego, que justo entró a abrazarse con Víctor Hugo, la foto estaba en la pantalla y él me presentó. Diego dijo, ‘sí, es la foto que me mandó en cana’”.