Intrusismo médico: la fuerte campaña que inició la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina

La muerte de Mariano Caprarola y Silvina Luna puso en el relieve los riesgos que puede causar en la salud realizarse cirugías plásticas e intervenciones estéticas en manos de personas - con titulo de médico o sin él que no estén especializados en esta rama de la medicina.



Es por ello que desde la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (SACPER) iniciaron un campaña contra el intrusismo médico a través de sus redes sociales y elevarán al Congreso un proyecto de Ley para exigir la especialización médica habilitante para la realización de estas intervenciones.



El intrusismo es el ejercicio en este caso de la medicina por parte de personas que no cumplen los requisitos legales para ejercer como médicos, los mismos que pueden ser: profesionales de la salud, de otras profesiones, estudiantes de medicina, internos, o no profesionales. La peligrosidad del intrusismo médico es la consecuencia que puede llegar a tener en la salud de las personas, desde causarles un daño irreparable a llevarlas a la muerte.

La campaña contra el intrusismo médico que lleva adelante la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Crédito: Facebook Sacper

El especialista en cirugía plástica y miembro titular de SACPER, Jorge Ricardo Wetzel (MN 81500 MP222839), comentó a MDZ que los mensajes que comenzó a publicar en las redes la asociación tienen por fin advertir a la sociedad sobre una practica que es frecuente y que necesita ser regulada.

“Cuando hablamos de intrusismo nos referimos a las personas que pueden ejercer la medicina, pero no deberían hacerlo; son personas que hacen prácticas relacionada con la salud, como puede ser un kinesiólogo, un enfermero, un odontólogo, pero no deben hacer procedimientos mínimamente invasivos y mucho menos operar. Eso no está permitido por la ley”, advirtió Wetzel.

Y más allá de lo que ocurre con los profesionales que no han realizado la carrera de Medicina, desde SACPER buscan promover un proyecto de ley para que cada especialidad, sea atendida por el especialista que corresponde. La Ley que impulsa la sociedad tiene a la cirugía plástica, estética y reparadora como “punta de lanza” para otras ramas de la medicina. “Es extraño que un dermatólogo ejerza prácticas de nefrología o traumatología, por ejemplo. Ocurre que hay médicos de otras ramas que empiezan a hacer cirugías plásticas y como hay profesionales que lo hacen por vocación, hay otros que desconocemos si tiene algún objetivo económico o no”, explicó.

“Buscamos promover una normativa – presentamos ya varias veces distintos proyectos pero el Congreso nunca los trató - para que se regulen las especialidades médicas y que cada profesional realice el ejercicio de la medicina en la rama para la cual se capacitó. En el caso de la cirugía plástica, hay profesionales que realizan medicina estética, pero que no tienen una formación especial. Hay quienes hacen cursos cortos, que a lo mejor duran días o semanas, y luego hacen lipoaspiraciones en los consultorios y no en un quirófano”, precisó el especialista.

La Sociedad Argentina de Cirugía Plástica impulsará en en Congreso una Ley de especialidades médicas. Crédito: Facebook Sacper

Además, señaló que deberá debartirse, entre otros puntos, la recurrencia: “Es decir, hay traumatólogos que hacen traumatología y cirugía de mano. Pero a su vez, esta última puede realizarla un cirujano y también un cirujano plástico. Por eso, habrá que abrir el debate para ´separar la paja del trigo´ y eso llevará tiempo de debate para que la regulación sea la mejor posible para su correcta aplicación”, aseguró Wetzel.

“Esta situación podría llegar a regularse con una ley de especialidades médicas que, por ejemplo, a los cirujanos plásticos les exija haber hecho previamente la carrera de médico de grado, la especialidad de cirugía general, tres o cuatro años de especialidad en cirugía plástica, estética y reconstructiva, y los años que requiera ir actualizándose en esta rama de la medicina", comentó.

"Es decir, que para ser cirujano plástico, el profesional deba transitar por todo ese periodo de formación; algo que ocurre en la actualidad. Es decir, que hoy para ser cirujano plástico formado necesitás minimamente 14 años de estudio y especialización. Y luego das examen para integrar sociedades nacionales e internacionales, por lo que terminás estudiando toda tu vida. Estamos hablando de al menos 14 años de formación contra cursos que a lo mejor se dicta en pocas semanas, con un título de fantasía como el de ´Master Inyector´ o ´armonizadores orofacial´”, subrayó.

“Ley Silvina”

“Legalmente, la persona que hoy tiene la matrícula de médico en la Argentina, puede hacer un curso de inyectables y llevar adelante cualquier procedimiento estético. Lo que no puede hacer es anunciarse como cirujano plástico. Es por esto que surgieron esos nombres que mencionaba. Pero cuando un paciente tiene una fractura, podrá verlo un médico generalista en primera instancia, pero en definitiva el traumatólogo es el que le va a resolver el problema. Ocurre igual con la rama de la Ginecología o la Nefrología. El paciente se va a atender con un profesional que se formó en una determinada especialidad. Es por eso que promovemos la existencia de una ley para que, quien atienda a los pacientes que demandan cirugía plástica, sea un especialista con el título y la formación en cirugía plástica”, subrayó.

Esta iniciativa fue titulada en los medios como “Ley Silvina”, aunque Wetzel enfatizó que la Sacper no le puso ese nombre sino que surgió de los programas televisivos en alusión a los hechos de público conocimiento: el triste deceso de la modelo Silvina Luna que a Justicia investiga si fue consecuencia de una mala práctica en la intervención estética realizada años atrás por el médico Aníbal Lotocki. "La Sociedad de Cirugía Plástica argentina busca impulsar una Ley de Especialidades pero no le puso un nombre. Son los medios los que la titulan ahora como Ley Silvina", explicó Wetzel. Foto: Instagram Silvina Luna

“La Sociedad de Cirugía Plástica Argentina busca impulsar una Ley de Especialidades pero no le puso un nombre. Son los medios los que la titulan ahora como Ley Silvina, como tantas otras que llevan nombres alusivos a algún caso de repercusión mediática como lo fueron la “Ley Justina", de donación de órganos, o la “Ley Brisa”, de reparación económica a hijos de víctimas de femicidio. Esta iniciativa ya la habíamos presentado varias veces. Ahora buscamos que más especialistas se sumen para darle un mayor impulso en el Congreso”, comentó el cirujano plástico.

La prohibición en Francia

Este año, una ley aprobada en Francia, se convirtió en pionera en la regulación de su actividad de los influencers para ponerle “un freno” a las recomendaciones sobre realizarse cirugías o dietas mágicas con determinados médicos o marcas, enmarcando esta práctica dentro del “intrusismo médico”.

El Parlamento francés dispuso prohibir acciones que, de forma “directa o indirecta”, pongan "en peligro la protección de la salud pública mediante la promulgación de información sobre técnicas, métodos y tratamientos estéticos, farmacológicos y quirúrgicos

Al respecto, Wetzel señaló: “Yo creo que todo lo que sea prohibir, de alguna manera, termina alentando o fomentando su práctica desde la ilegalidad. Mejor que prohibir es que la gente tome conciencia. Es por eso que desde la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina lo que buscamos no es prohibir, sino darle información a la gente. Hay personas que desconocen las consecuencias que pueden tener estas intervenciones en manos de personas no profesionales. Y, más allá de los casos que trascendieron, hay muchos otros que no han resonado y que son tan o más graves con personas que todavía están padeciendo las secuelas”, manifestó.

“Es por esto que queremos advertir que, lo primero que tiene que tener una persona que va a hacerse un tratamiento estético mínimamente invasivo o invasivo como una cirugía, es que se lo practique un médico con título de grado; en lo posible, que sea especialista. Y, si se va a someter a lipoaspiraciones o le dicen que van a hacerle un ´tajito´ para poner una cánula, debe hacerse en el quirófano y no en un consultorio. Porque esas cosas muchas veces se pagan cara”, recordó.

Sobre la ley francesa, el especialista concluyó: “La gente va a entrar al Instagram, va a entrar a las redes sociales, va a encontrar que cualquiera dice cualquier cosa, porque eso es imparable. Lo importante de todo esto es generar conciencia en la gente para saber dirimir”.

Por último, recomendó a quienes tengan alguna consulta, ingresar al Instagram de la Sacper (@sacperargentina) y firmar la petición para que haya una ley de Especialidades Médicas. “El fin es exclusivamente que cada persona que se dice especialista, realmente lo sea. Y que el paciente sea atendido por un profesional formado y calificado en la especialidad que busca”. Para sumar una adhesión a esa campaña. ingresar a este link: https://www.change.org/p/vota-a-favor-de-la-ley-de-especialidades-m%C3%A9dicas?recruiter=1315851695&recruited_by_id=c6352d10-4d20-11ee-a32a-6f27dbffdd49&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_37353398_es-AR%3A2