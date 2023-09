Espeluznante relato de sobrevivientes del terremoto en Marruecos

El Ministerio del Interior de Marruecos confirmó este sábado que ascendió a al menos 820 las personas que murieron en el terremoto que sacudió ese país anoche y que tuvo epicentro una zona cercana a la turística ciudad de Marrakech.El sismo fue de magnitud 6,8 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y tuvo repercusión en ciudades costeras como la capital Rabat, Casablanca o Esauira, al igual que en varias provincias del oeste de Argelia, el país vecino.



Se trata del terremoto más fuerte que vivió el país, según indicaron fuentes oficiales, mientras que en las redes sociales comenzaron a circular fotos y videos mostrando cómo vivieron los turistas el fenómeno asi como también los de los propios ciudadanos locales, donde se muestra el pánico minutos después del sismo.

Uno de los más impactantes es la de dos hombres que, tras sentir los primeros temblores, salen corriendo y consiguen salvar sus vidas minutos antes que una avalancha de escombros cayera sobre sus cabezas. En las imágenes se ve cómo se desprenden varios cascotes de los edificios mientras la gente escapa por la calle.

El español Juan Bilbao compartió videos mostrndo el terror de las personas minutos después del terremoto que sacudió a Marruecos. Foto: captura tweet de @joanbilbao93

El español Juan Bilbao compartió en la red social "X" (ex Twitter) cuatro videos donde describe que se encontraban cenando en la terraza de la tercera planta de un restaurante cuando de repente empezó a moverse el suelo: "Creo que aún no somos conscientes de que acabamos de sobrevivir al terremoto más grande de la historia de Marruecos. Nosotros estamos aún en shock, pero bien. No se como describir lo que estamos viviendo", posteó el joven.

Por su parte, la española Maria José Cayuela narró su experiencia contando que se encontraba en un restaurante durante el terremoto junto a Sonia Marnez. Ambas son periodistas que estaban disfrutando unos días de vacaciones en Marrakech cuando vivieron en primera persona el violento terremoto de 6,8 grados.

Según el testimonio brindado a medios españoles y los videos que compartió en la misma red social "X", a las 23,11 horas "empezó el suelo a temblar y se nos quedaron los pies pegados, sin poder movernos". Desde la tercera planta del restaurante observaron como todo el personal y los clientes salían corriendo a la calle, pero ellas se quedaron en el lugar: "Nosotras y un camarero que se pasó los dos minutos del terremoto rezando".

Según su relato, en aquel momento no pensaron en correr. "Nos quedamos y por instinto agarramos las copas de cristal y el bolso" y empezaron a informarse de lo sucedido a través de las redes sociales, hasta tomaron consciencia de la magnitud de la tragedia. Cargadas con sus bolsos salieron a la calle y pudieron tiomar un taxi.

Mirá el video de María José Cayuela desde Marruecos:

En el recorrido hasta el hotel, pudieron percibir el desastre, "toda la gente se arremolinaba en las plazas y las calles" y en la zona de la Medina, la más pobre de la ciudad "el efecto del terremoto en las casas sencillas ha sido devastador", contó.

Luego contó que el taxi, no las pudo llevar hasta su destino y decidieron recorrer caminand la ciudad llena de cascotes. Además, en una de las plazas encontraron un numeroso grupo de personas, entre ellos varios españoles, que decidieron dormir en las calles. "Allí dormimos en el suelo hasta la madrugada.

Con los primeros rayos del sol, muchos ciudadanos, que durmieron en la calle por miedo a nuevas sacudidas, comenzaron a ayudar. Abdulá Mansari: "Estaba trabajando en el mercado cuando sentimos el terremoto. Tengo 36 años y es la primera vez que vivo esto. Nos entró miedo y nos fuimos a la plaza para refugiarnos. Dormí allí", comentó.

Mirá el video de María José Cayuela relatando cómo la gende durmió anoche en Marruecos:

Además de Abdulá, había turistas españoles como Gorka Pagani y su padre, de Bilbao, que señalarn a la agencia de noticias EFE: "De repente empezó a temblar todo y comenzó a salir humo del centro de riad (hotel), así que nos tocó bajar corriendo. Entonces vimos una escena muy dura, con muchos edificios medio derrumbados y gente en el suelo que no sabías en qué estado estaba".

Otra española relató la tragedia con pánico y confiesó que el peor momento fueron los primeros cinco minutos que se e hicieron eternos. "Empezó a sonar un rugido y me dije: 'es un atentado'", confesó.