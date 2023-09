Absurdo: encontró una bala en un embutido mientras comía

Un hombre de la ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego, encontró una bala dentro de un chorizo cuando cenaba con su familia. Afortunadamente no lo tragó pero el insólito hecho generó indignación en el hombre que puso la denuncia para que se investigue lo ocurrido en cuanto a la contaminación del alimento.

El pasado miércoles un vecino de la localidad fueguina compró carne y embutidos en una carnicería de la zona llamada “Pastoriza” e hizo un asado para su familia. Una vez que se dispusieron a cenar, el hombre cortó un chorizo a la mitad para compartirlo con uno de sus hijos y así fue que masticó un proyectil en el interior.

En un medio local, el asador relató el momento fatídico: “Corté el chorizo, di una mitad a mi hijo y la otra mitad me la quedé yo. Al comer una porción me encuentro con este proyectil en el interior. Por suerte nadie lo tragó. De suerte, nada más, que no lo tragué”.

Tras observar con detenimiento esa pieza de metal, comprendió que no se trataba de material de la máquina picadora sino de una bala. Por el susto y la indignación que sintieron los integrantes de la familia definieron tirar toda la comida y realizaron la debida denuncia en la División de Bromatología para que se investigue la línea de producción de la carnicería.

“Nos tomaron los datos, así que esperemos que se pueda solucionar este tema para que no le pase a nadie más. Por suerte uno está siempre atento, me tocó a mí que mastiqué y no lo tragué, pero casi me partió una muela”, contó el hombre.

Provincia por provincia: ¿dónde llamar para denunciar?

Ante la detección de alimentos en mal estado recurrir al INA.

Ante la detección de alimento en mal estado o que contenga elementos extraños, tanto en su interior como en el paquete, se puede recurrir al Instituto Nacional de Alimentos y al teléfono gratuito de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos: 0800-222-6110 de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

Ciudad de Autónoma Buenos Aires

Director Ignacio Parera, Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Agencia Gubernamental de Control.

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933/2941, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP C1198AAC.Teléfono 4860- 5200 o 147.

Correo electrónico: higienealimentaria@buenosaires.gob.ar

Provincia de Buenos Aires

Méd. Vet. Valeria Ontiveros, Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA). Ministerio de Desarrollo Agrario.

Calle 3 nº 584 e/ 43 y 44 - La Plata Tel: 0221-4224634. Cel: 221-566-9418; 221-574-0349 Correo electrónico: vigilancia.dipa@mda.gba.gob.ar; dipa@mda.gba.gob.ar; valeria.ontiveros@mda.gba.gob.ar

Catamarca

Lic. Rosana Ruth Soria. Directora de Calidad Alimentaria, Dirección de Calidad Alimentaria. Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente. Ministerio de Salud. Av. Enrique Ocampo 257, San Fernando del Valle de Catamarca, CP K4700DHP. Teléfono 0383-4439053. Correo electrónico: bromatologia.catamarca@hotmail.com; dircalidadalimentariacatamarca@gmail.com

Córdoba

Ing. Germán Tenedini , Director General. Dirección General de Control de la Industria Alimenticia. Secretaría de Industria. Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Av. General Paz 70 4to piso, Córdoba, CP X5000JJQ. Teléfono 0351-4266400 int 110.

Correo electrónico: proteccionalimentos@cba.gov.ar; direcciondealimentos.cba@gmail.com

Corrientes

Méd. Vet. María Zulma Irigoyen, Directora de Saneamiento Ambiental. Dirección de Saneamiento Ambiental y Bromatología, Ministerio de Salud Pública. Cnel. Fernández Blanco sin número, planta alta, Barrio Ferré, Corrientes, CP 3400. Teléfono: 0379-4421087; 0379-4422995. Correo electrónico: sanam.msp.ctes@mail.com

Chaco

Méd. Vet. Pedro Santiago Ribeiro. Dirección de Bromatología, Subsecretaria de Fiscalización y Regulación. Ministerio de Salud Pública. Ameghino 680 1er. piso, Resistencia, CP H3500AZN. Teléfono 0362-4426481 / 03722-426481, int. 44127.

Chubut

Lic. Diego Sabán. Jefe del Departamento de Bromatología. Dirección Provincial de Salud Ambiental, Ministerio de Salud.

Berwyn 226 esquina Moreno Norte, Trelew, CP 9100. Teléfono 0280-4421011 / 0280-4427421. Correo electrónico: bromatologiachubut@gmail.coM

Entre Ríos

Bioq. Pablo Basso. Director General Instituto Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. Tucumán 192 y Av. Ramírez 2197, Paraná, CP 3100. Teléfono: 0343-4235761/ 0343 4221210 (oficinas ubicadas en calle Tucumán) 0343-4343980 (oficinas ubicadas en calle Ramírez). Correo electrónico: icab@entrerios.gov.ar

Formosa

Ing. José Francisco González, Director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis. Subsecretaria de Medicina Sanitaria. Ministerio de Desarrollo Humano. Pringles 346, Formosa, CP 3600. Teléfono 0370-442 7587. Correo electrónico: mdh.dirbromatologia@formosa.gob.ar

Jujuy

Bioq. Sonia García, Directora. Superior Unidad de Bromatología Provincial (SUNIBROM). Secretaría de Planificación en Políticas para Regulación Sanitaria. Ministerio de Salud. Alberdi 219 esquina San Martín, San Salvador de Jujuy, CP 4600. Teléfono 0388- 4245500, int. 5775. Correo electrónico: sunibrom@msaludjujuy.gov.ar

La Pampa

Ana Bertone, Directora de Bromatología; Vet. Claudio Aimar, Jefe Depto. de Bromatología, Dirección de Epidemiología, Ministerio de Salud. Pilcomayo y Raúl B. Díaz, Hospital Dr. Lucio Molas, Santa Rosa, CP 6300. Teléfono 02954-437146. Correo electrónico: bromatologia@lapampa.gob.ar

La Rioja

Ministerio de Salud. Av. Ortiz de Ocampo 1700, La Rioja, CP 5300. Teléfono 0380-4453700, int. 4836. Correo electrónico: bromatologia@larioja.gov.ar, redalarlarioja@gmail.com

Mendoza

Lic. en Bromatología Daniel Rabino. Departamento de Higiene de Alimentos. Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes.

San Martín Nº 601 3er piso (5500) Mendoza, Provincia de Mendoza, Tel: 0261-429 0778 / 4290782. Teléfono celular: 261 5947992.

Correo electrónico: dinha@mendoza.gov.ar, drabino@mendoza.gov.ar

Misiones

Bioq. Federico Payés Monzón. Jefe de División Alimentos, Agua y Laboratorio. Subsecretaría de Atención Primaria y Salud Ambiental, Ministerio de Salud Pública. Polo TIC Misiones, Calle 62 y 239 Paraje Nemesio Parma, (3300) Posadas. Provincia de Misiones. TE: 0376-4484422/484424 y 0376-4451446. Correo electrónico División Calidad de Alimentos Agua y Laboratorio: mspdivalimentos@gmail.com Correo electrónico área de Evaluación Técnica: mspdivalimentosnormas@gmail.com Correo electrónico área de Auditorías: alimentosauditorias@gmail.com Correo electrónico área laboratorio: labalimentosmnes@gmail.com

Neuquén

Lic. Lucía Rocha. Dirección de Bromatología. Dirección Provincial de Organización de Establecimientos. Ministerio de Salud.

Pinar 37, 1er piso, Neuquén, CP 8300. Teléfono 0299-443 3390 /4431278 . Correo electrónico: bromatonqn@gmail.com

Río Negro

Vet. Marcos Seleiman, Coordinador. Coordinación Provincial de Salud Ambiental. Licenciada en Química Karina Haritchabalet. Depto. Protección de Alimentos. Ministerio de Salud. Laprida 240, Viedma, CP R8500AGF. Teléfono 02920-43 0007

Salta

Lic. Marta Alicia Chuchuy, jefa del Programa de Bromatología, Ministerio de Salud Pública. Av. Belgrano 1349, Salta, CP 4400.

Teléfono 0387 431 6361. Correo electrónico: bromatologiamsp@gmail.com

San Luis

Dr. Fernando Medina Salonia, Jefe del Subprograma Auditoría Sanitaria. Área de Bromatología y Registro de los Alimentos. Ministerio De Salud. Terrazas de Portezuelo Av. Serranías Puntanas km 783 Edificio Proyección al Futuro, Bloque l, 2° Nivel, San Luis, CP 5700. Teléfonos 0266 445 2000 / 445 2010 Int. 3219. Correo electrónico: bromatologiasanluis@yahoo.com, sanluisbromatologia@gmail.com

San Juan

División Alimentos. Departamento de Medicina Sanitaria, Subsecretaria Técnica. Ministerio de Salud Pública.

Centro Cívico, 3er piso Núcleo 2, San Juan, CP 5400. Teléfono 0264-430 5549 / 0264-420 0104. Correo electrónico: bromatosj@yahoo.com.ar

Santa Cruz

Tec. Rosa Cuarto. Dirección de Regulación y Fiscalización. Subsecretaría de Estado de Políticas Sanitarias. Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz. Perito Moreno y Raúl Alfonsin, Río Gallegos, CP Z9400GSA. Teléfono 02966 – 431894 .

Correo electrónico: direccionregulacion@santacruz.gov.ar; bromatologia.scruz@gmail.com

Santa Fe

Lic. Vanina Marconetti Cravero, Secretaria. Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria. Ministerio de Salud.

Francia 2690, Santa Fe, CP S3000FCJ. Tel: 0342-457 3718/ 457 2527/ 457 2530. Correo electrónico: agencia@assal.gov.ar

Santiago del Estero

Ing. Alexia Mukdsi, Directora. Dirección General de Bromatología. Ministerio de Economía.

Urquiza 270, Santiago del Estero, CP 4200. Teléfono 0385-422 1766 y 0385-421 2944. Correo electrónico: dgbromatologiasgo@gmail.com

Tierra del Fuego

Microbiólogo José A. Pozzobón, Director. Dirección de Registro y Control de Alimentos. Subsecretaría de Política de Salud. Ministerio de Salud. Yaganes 126, Ushuaia, CP 9410. Teléfono 0290-42 3247. Correo electrónico: alimentos_tdf@yahoo.com.ar

Tucumán

Bioq. Virginia Apud. Dirección de Bromatología, Dirección General de Fiscalización Sanitaria - SIPROSA, Ministerio de Salud.

Pasaje Manuel Dorrego 1080, San Miguel de Tucumán, CP 4000. Teléfono 0381-424 5617. Correo electrónico: bromatologiatuc@arnetbiz.com.ar??bromatologiatucuman@gmail.com