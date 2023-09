Se nacionaliza cobro de copagos y prepagas aseguran que es ilegal

Cada vez son más los profesionales de la salud en distintas provincias que comenzaron a cobrar a sus pacientes copagos por consultas y distintas prácticas profesionales, a partir del congelamiento acordado entre las prepagas y el Gobierno nacional de no aumentar las cuotas por 90 días, lo que impacta en la actualización de los honorarios del personal de salud.

La decisión se toma a partir de la difusión que tuvo la decisión de los médicos de la provincia de Mendoza, que desde el pasado viernes cobran un monto de $6.000 por consulta. En las últimas horas, se conoció que profesionales de distintas especialidades se sumaron a esta práctica, como los kinesiólogos y odontólogos, y próximamente se sumarían los bioquímicos.

En el caso de los kinesiólogos, decidieron cobrar un adicional para alcanzar el básico de 3.000 pesos por consulta ya que, según señalaron, las obras sociales y prepagas les están pagando entre $1.200 y $1.500. En tanto, la agrupación Odontólogos Autoconvocados de Mendoza anunciaron ayer martes que comenzaron a cobrar un coseguro de entre $2.000 y $3.500 por consulta (más el pago de algunas prácticas médicas) a los pacientes.

Los copagos son un adicional que los profesionales o clínicas cobran a ls pacientes para compensar los costos de los insumos “que cotizan a valor dólar y son cada vez más escasos". Crédito: Télam

En ambos casos, argumentaron que tomaron esta medida ante la situación de inflación que impacta en el costo de los insumos “que cotizan a valor dólar y son cada vez más escasos".

Las provincias que ya lo cobran

Una de las primeras provincias en plegarse a la medida de los médicos mendocinos es Córdoba También se registraron casos en Santa Fe y Buenos Aires.

Desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Provincia de Córdoba (Aclisa) se informó que algunos de sus afiliados ya están cobrando copagos -algunos comenzarán a hacerlo en los próximos días- y que los montos varían de acuerdo a la prestación, pero por consultas generales, se está solicitando desde $3.000.

Aún así, la medida no fue oficializada por la asociación, que continúa negociando con prepagas y obras sociales -como la provincial Apross y algunas sindicales- por el monto y la demora del pago de las prestaciones y que tienen un alto impacto en los profesionales luego de la devaluación pos PASO, la alta inflación y los constantes aumentos del valor de los insumos.

Aseguran que el pago de las prepagas y obras sociales a los honorarios profesionales están muy por debajo del valor real y solicitan una actualización. Una consulta en promedio estaría cobrando un adicional promedio de $ 3000, pero el costo escala según la práctica. Desde Aclisa afirmaron además que hay instituciones de salud y clínicas del interior de Córdoba que están “al borde del desfinanciamiento”.

Por su parte, en Santa Fe, la Defensoría del Pueblo viene reclamando por el cobro de plus médico por parte de los profesionales y las clínicas. Cabe recordar que la ley que prohíbe que los profesionales de la salud de esa provincia cobren por encima de los aranceles acordados con las distintas obras sociales y servicios prepagos, y otorga al ombusman la "potestad de contralor y acciones subsecuentes". En el AMBA, algunas clínicas ya están cobrando en forma aislada coseguros en forma de bono contribución para la atención de determinadas prácticas. Crédito: Shutterstock

"El Plus Médico es una ilegalidad, es un cobro adicional que se le hace a un paciente por una atención o una intervención quirúrgica. No es solamente un problema ético, es un problema de ilegalidad que tiene que ser abordado, no solamente desde el punto de vista de la punibilidad", sostuvo el defensor del pueblo Jorge Henn. Aunque la práctica viene desde hace semanas.

Casos aislados

En el caso de Buenos Aires, algunas clínicas están cobrando en forma aislada un coseguro a modo de "bono de contribución" para la atención de determinadas prácticas, pero no hay una medida tomada en forma conjunta, mientras que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) analiza el tema observando lo que viene ocurriendo en Mendoza, Córdoba, Santa Fe y la propia AMBA.

Ocurre que los copagos no están contemplados por ley, pero a la vez, algunos profesionales cobran un coseguro o rechazan dar turnos a determinadas prepagas que tienen más demoras en el abono de honorarios.

En algunos casos, se decide completar los turnos, la mitad por consultas privadas y las restantes horas, con pacientes de prepagas u obras sociales que registren menos mora en el pago a las clínicas y profesionales prestadores.