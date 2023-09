La Justicia ordenó quitarle el soporte vital a paciente en estado vegetativo

Finalmente y luego de varios meses, la Justicia emitió una resolución en torno a la acción de amparo que interpusieron los familiares de J.S. un hombre que se encuentra en estado vegetativo desde el mes de marzo, luego de haber sido víctima de un hecho de inseguridad en la ciudad de Córdoba.

La Cámara Contencioso Administrativa N° 2 resolvió por mayoría hacer lugar al recurso presentado por la esposa y las hijas del hombre en contra de la Municipalidad y declaró que era arbitraria e ilegítima "la negativa del equipo médico del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba a retirar las medidas de soporte vital al paciente J.S., conforme lo solicitado en los consentimientos informados presentados por sus familiares".

Con el voto mayoritario de las vocales María Soledad Puigdellibol y Daniela Susana Sosa, se ordenó así al director del Hospital de Urgencias que disponga "sin dilación alguna" la limitación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos al paciente.

Finalmente, en la resolución exhortan a la comunidad médica y no médica "a tomar conocimiento informado de las voluntades anticipadas previstas en la Ley N° 10.058" y a las autoridades provinciales y municipales "a adoptar las medidas necesarias" con el fin de evitar la judicialización de los conflictos que puedan plantearse en el futuro.

Argumentos

En sus argumentos, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen del “Comité Ley 10.058 -Muerte Digna” como respuesta al dilema bioético que presentaba el caso de J.S., teniendo como eje "el principio de la dignidad humana" y "a la autodeterminación", es decir el derecho de toda persona a decidir su propio proyecto de vida.

Haciendo lugar al amparo, la Justicia ordenó al Hospital de Urgencias de Córdoba quitarle el soporte vital al paciente J.S. Foto: Freepik

Explicaron que brindarle los “procedimientos de alimentación y/o hidratación” a personas que se encuentran en estados vegetativos pone en crisis su dignidad como seres humanos, cuando los mismos "pueden manipular sobre la naturaleza humana" y "comienzan a afectarla severamente".

El dictmen además tuvo en cuenta el estado vegetativo persistente de J.S. como consecuencia de un traumatismo de cráneo y también la broncoaspiración del paciente, descartando así el argumento del personal médico del hospital que señalaba la necesidad de que se cumpla el plazo de doce meses exigido por la Ley de Muerte digna para dar cumplimiento a la quita del soporte vital. El argumento de los doce mese de período de tiempo que está establecido por la normativa fue la principal razón por la cual la tercera integrante de la Cámara, María Inés Ortiz de Gallardo, votó en contra de la resolución de la mayoría y por la misma razón consideró que la acción de amparo debía ser rechazada.

Finalmente, el dictamen resuelve que, dado el estado clínico de J.S. -no presenta mejoría ni pronóstico distinto al corto plazo- "no cabe otra solución que no sea la de respetar su voluntad reconstruida por los testimonios de sus familiares". "Una decisión contraria implicaría una clara vulneración del derecho a la autodeterminación y, por ende, a la dignidad humana, fuente de todos los derechos humanos", concluye el dictamen.