El doloroso reclamo de la familia de la rosarina atropellada en Ibiza

Una argentina de 35 años murió atropellada en Ibiza, España, y su familia pide ayuda para recaudar 2,5 millones de pesos con el fin de repatriar su cuerpo. Sol Yapura vivía en la ciudad española desde hace seis años por trabajo y era mamá de un chico de 17, que esperaba al año que viene para cumplir la mayoría de edad e instalarse con ella.

El trágico hecho ocurrió el domingo a la madrugada cuando Sol cruzaba la calle a la altura de Gorg Ses Feixes y fue atropellada por una conductora que se dio a la fuga y no la asistió.

Un médico que estaba de franco y que presenció la escena, socorrió a la víctima y llamó a emergencias. La mujer fue trasladada hasta la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde fue ingresada a cuidados intensivos, pero cerca del mediodía los médicos confirmaron su fallecimiento.

La víctima tenía 35 años y un hijo de 17 años. Foto: Facebook Sol Yapura

Familiares de Sol, que viven en la ciudad de Rosario, expresaron el dolor que sienten por el hecho y solicitaron ayuda para poder recuperar su cuerpo y repatriarlo a la Argentina: "No tenemos en claro qué pasó en el accidente".

"Necesitamos juntar 2,5 millones de pesos para la cremación y para cubrir el resto de los gastos. No podemos viajar porque no tenemos fondos suficientes. Sería una bendición que sus padres puedan ir para despedirla", expresaron. Para recaudar fondos utilizan la cuenta a nombre de Ester Soledad Yapura, CBU 0000003100060789088176, Alias SISTA.SOL.OK, CUIT/CUIL: 27322880745.

Según informó el Diario de Ibiza, la conductora tendría 24 años y se entregó a la Justicia horas después y quedó acusada como presunta autora de un delito de homicidio por imprudencia grave y por abandonar el lugar del accidente.

Quién era Sol Yapura, la víctima fatal y a qué se dedicaba

Sol Yapura era la responsable de un emprendimiento artístico denominado "Adrenaline Production Art", un colectivo de mujeres artistas dedicadas a las artes visuales, los tatuajes, la danza y la música.

Doy gracias desde el fondo de mis de mis emociones y alma, por este maravilloso encuentro único, emotivo y apasionado. Vamos por el arte & respeto. Cada uno de los que se presentaron este día, revivieron e iniciaron una lucha conmovedora consciente sobre el arte femenino... Es solo el comienzo de una nueva etapa y familia. Gracias, el aplauso es para todos ustedes", escribió en su página de Facebook luego de uno de los eventos organizados en esa turística ciudad de España.