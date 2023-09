Con IA recreó la voz de Lionel Messi para que leyera un apunte de la faculdad

Con inteligencia artificial, un instagramer recreó la voz de Lionel Messi para que le leyera un apunte de Lingüística general para la facultad y explicó en un reel de su red social cómo hacerlo paso por paso.

Francisco Parata es un influencer que en su cuenta de Instagram brinda diferentes herramientas de tecnología a sus seguidores. Es así que, a través de sus redes sociales, compartió un video explicando cómo hizo a través de IA para que el capitán de la Selección Argentina y actual jugador del Inter de Miami, lo "ayude" con una lectura de los apuntes de la universidad.

“Tenía que leer este texto y no tenía ganas, así que hice que me lo lea Messi”, es la introducción que hace a su reel el joven influencer. De allí en adelante, señala cómo tomando un audio grabado del astro rosarino logra reproducir su voz con gran similitud y hacer que pase a voz todo el escrito de su apunte de Lingüística General.



Francisco compartió el método que realizó, utilizando una aplicación de IA. Paso a paso, fue detallando cómo llegó al sorprendente resultado. Luego, para mostrar que el patrón ya fue creado, muestra que no solo funciona para la materia de su facultad, sino que puede hacer que la voz que recrea a Lionel Messi lea un libro de Harry Potter.

Mirá el video usando IA que fue compartido por el influencer en su Instagram:

El reel generó la reacción de miles de fanáticos, hasta alguno que pidió que hiciera el mismo procedimiento pero con la voz de Diego Maradona.

No es la primera vez que se recrea la voz de Messi mediante IA. Ya hace algún tiempo, se había viralizado un video donde se lo escuchaba en un clip con imágenes hablar "en inglés".

Al respecto, días atrás, en el 16.º Encuentro Nacional de Locutores que se hizo en la localidad cordobesa de Río Segundo, los profesionales debatieron en torno al avance de la inteligencia artificial. En el evento, se debatió en torno a la posibilidad de que la IA pueda copiar la voz de un profesional imitando su tono, además de poder crear guiones, textos y difundir publicidades.

"Existe una preocupación en torno a las clonaciones de voz y la falta de pago de los derechos. Hay algunos estudios de grabación o algunos pícaros editores de audio que clonan las voces de locutores, colegas de mucho renombre, evitando el pago de los cánones, de los contratos y las licencias”, precisó en diálogo con MDZ uno de los organizadores, el locutor Paul Guzmán.