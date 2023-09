El negocio dolarizado que se sostiene a pesar de la crisis

Los casamientos son una de las fiestas más esperadas por gran parte de las personas, dada la carga social que tienen y el valor de lo que puede ser un punto de inflexión para la vida de quienes se casan. Al mismo tiempo, también es una de las fiestas más caras que pueden realizarse y, más aún, en una economía tan deficiente como la de la Argentina.

Paula Roberts, especialista en organización de estos eventos, explicó a MDZ que "actualmente el rubro está 100% dolarizado y para hablar de presupuestos tenemos que hablar en dólares". En cuanto al costo de las fiestas, explicó que "va a depender de la cantidad de invitados y principalmente del contenido que los novios quieran tener en su fiesta" y agregó que, igualmente, "hay alternativas para bajar costos eligiendo diferentes proveedores o propuestas y así tratar que los casamientos se adapten al presupuesto que tienen los novios".

En cuanto al costo promedio de una fiesta de casamiento, Roberts explicó que "un casamiento promedio y estándar de no mas de 200 personas esta aproximadamente 40.000 dólares, como para empezar a hablar". También explicó que no se puede hablar de montos exactos: "Un casamiento se trata de gustos, estilos, elecciones personales y sobre todo presupuestos de cada pareja". Parte de esos gustos son la ropa que usarán los novios durante toda la fiesta, por lo que vale tener en cuenta que "un vestido de novia de diseñadora reconocida, hecho a medida, no baja de los 2.500 dólares".

Otro gasto importante en el total de una fiesta de casamiento es el cubierto, que también tiene relevancia para los invitados que piensan en regalarle a los novios. "El precio depende del tipo de proveedor que elijan los novios, el menú y pasos que quieran que tenga la fiesta", remarcó Paula y detalló que "cada cubierto no suele bajar de los $20.000 y los invitados 'después de las 12' suelen abonarse al 70%, dependiendo el proveedor".

Aunque en estos meses es normal que la actividad crezca por iniciar la "temporada" de casamientos, Roberts sostiene que el negocio de las fiestas de casamiento se mantiene: "La crisis del país afecta muchísimo, pero como el sueño y el deseo siempre está, las parejas buscan la manera de realizar festejos en base a su presupuesto". En cuanto a la cuestión presupuestaria, la wedding planner explicó que "la mayoría de los ítems están en dólares, excepto catering y barra que suelen ser los proveedores que dependen al 100% de la inflación y compran materia prima fresca llegada la fecha del evento".