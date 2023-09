Cuándo cobrarán el bono los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, anunció que este sábado se depositará la suma fija no remunerativa de $30.000 para los trabajadores estatales bonaerenses.



En una publicación en la red social X, el ministro indicó que "mañana aproximadamente 500.000 trabajadoras y trabajadores del Gobierno de la provincia de Buenos Aires tendrán depositada en sus cuentas la suma fija no remunerativa de $30.000".



En el mensaje, que fue acompañado por una imagen en la que se aclara que ese monto será recibido por quienes "perciban haberes menores a $400.000", se indica además que la decisión cumple con "el compromiso asumido con las y los representantes gremiales", y sigue "los lineamientos del Gobierno Nacional".



El gobernador Axel Kicillof había anunciado la semana pasada que, en acuerdo con los gremios, se adicionaría un 10% al aumento salarial pautado para los haberes de septiembre, alcanzando un 25% en promedio para todos los trabajadores públicos provinciales.



En esa línea, además, confirmó que se abonaría la suma fija no remunerativa de $30.000 para los haberes de hasta $ 400.000; beneficio que alcanzará a los jubilados que cobren menos de $120.000.



En ese mismo marco, además, creó un Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios "con el objetivo de coadyuvar a los municipios de la provincia para el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los y las trabajadores municipales".