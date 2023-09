El motivo por el que muchos comercios podrían no adherir a la devolución del IVA en alimentos

A partir del lunes 18 de septiembre regirá la devolución del IVA en la compra de alimentos para jubilados, monotributistas y trabajadores que no pagan Ganancias. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, lo anunció luego de que se diera a conocer la inflación de agosto.

Lo que se reintegra es el 21% del IVA de los productos de la canasta básica a las 48 horas de realizada la compra con una tarjeta de débito, y por hasta 18.800 pesos a lo largo del mes. MDZ recorrió distintos comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos locales están distribuidos entre los barrios de Balvanera, Recoleta, San Nicolás y la zona de Microcentro.

El empleado de una verdulería ubicada en el barrio San Nicolás opinó: "Esto a nosotros no nos beneficia, somos un comercio chico que quiere salir adelante trabajando. Al comprador capaz, pero a nosotros nos obligaría a facturar más. Encima, aquellos que se quieran adherir también tienen que pagarse un posnet, por ejemplo, que de entrada sale como 10.000 pesos".

A pesar de que la normativa vigente establece que el pago con tarjeta de débito no puede ser rechazado por ningún comercio, algunos se resisten a implementarlo debido a la alta inflación y a las demoras de los bancos para efectivizar el total de las operaciones de venta. De allí que muchos comerciantes prefieran el pago en efectivo, especialmente en el rubro de verdulerías cuyas compras a nivel mayorista suelen realizarse también en efectivo.

Verdulerías porteñas en desacuerdo con la devolución del IVA. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Cabe recordar que la decisión de devolver el IVA a las compras con tarjeta de débito no es nueva. Entre 2001 y fines del 2006 se implementó algo similar, pero en ese entonces el reintegro fue del 5%. También abarcó tarjetas de crédito entre 2003 y 2007, pues utilizándolas se devolvió el 3% de este impuesto.

El responsable de otro comercio de Balvanera, sobre la calle Lavalle, explicó: "No acepto débito como medio de pago, y tampoco voy a implementarlo porque no me conviene aceptar esta modalidad". Pero, además, sospecha que pronto podrían dar marcha atrás con esta medida; si esto ocurriese, entonces, "con más razón no valdría la pena" incorporar este tipo de cobro".

Devolución del IVA, otra medida de Sergio Massa que genera debate

Una compradora, que salía con sus bolsas de tela de otro local cercano, dio un punto de vista más partidario al oficialismo: "Es un gran beneficio para la gente, y encima coopera para blanquear a los vendedores". No obstante, otra clienta luego retrucó: "Hay quienes no pueden facturar por culpa de esta crisis y de este gobierno. Está bueno para el comprador, pero es sólo para ganar votos; a las verdulerías pequeñas, principalmente, no les favorece".

Aún así, en su mayoría, los comercios porteños aceptan todos los medios de pago posibles. Esta realidad, sin embargo, no es la misma que se vive en el conurbano, donde no suelen aceptar tarjetas de débito, sino que prefieren cobrar en efectivo o, en su defecto, con transferencias.