Chubut: por primera vez detectaron un caso de gripe aviar en elefantes marinos

Ya son cinco las provincias que detectaron casos de gripe aviar en mamíferos acuáticos que habitan allí. El lunes 11 de septiembre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó que dicha enfermedad también se propagó entre los elefantes marinos de Chubut, siendo la primera vez que se registra el contagio en esta especie.

Con base en lo publicado en la página oficial del gobierno, el Laboratorio Nacional de este organismo diagnosticó nuevas muestras positivas que habían sido tomadas de lobos y elefantes marinos encontrados muertos. Las ciudades chubutenses afectadas hasta el momento son: Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Punta Tombo.

Además de Chubut, también se detectaron en Tierra del Fuego, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz, pero la diferencia es que es la primera vez que encuentran en esta especie, también llamada foca elefante. El coordinador de Sanidad Animal de la Dirección del Centro Regional Patagonia Sur, Germán Rezanowicz, explicó: “No se dio en ningún ave de las que se tomaron muestras, ni tampoco en una vaca que se halló en las cercanías, se la muestreó y dio negativo en IAAP”.

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas de Chubut dieron a conocer su principal hipótesis: "Hay una colonia de elefantes marinos en Dos pozos, próxima a Punta Tombo, y se sospecha que es de ahí el ejemplar que fue encontrado”.

Detectaron en Chubut el primer caso de gripe aviar en elefantes marino. Foto: Shutterstock

Cabe destacar que la confirmación de este caso se dio unos días antes de que el Gobierno provincial inaugure la temporada de pingüinos de Magallanes en esa región. Este diagnóstico en elefantes marinos, sin embargo, no cambiará su apertura. "No hay casos de gripe aviar en pingüinos y no se observó la llegada masiva de ejemplares hasta ahora”, aclararon.

Ahora bien, esta apertura se desarrollará con algunos protocolos sanitarios por precaución. Entre ellos, por ejemplo, se aceptarán grupos reducidos de gente, se hará la limpieza del suelo de los calzados y habrá medidas de distancia para evitar al máximo el contacto con los ejemplares.

Cómo prevenir la gripe aviar

La influenza aviar tipo A es una enfermedad contagiosa de declaración obligatoria, causada por un virus que afecta a muchas especies aviares y nunca estuvo presente en Argentina, por lo que se la considera exótica. Las aves acuáticas, en particular, se consideran un reservorio importante de este virus.

La detección y notificación temprana, la atención inmediata, así como las medidas de bioseguridad, son pilares fundamentales de la estrategia de prevención y contención que lleva adelante el Senasa con la colaboración permanente del sector productivo y toda la comunidad.