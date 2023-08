Viral: consiguió trabajo en el exterior, pero aún no sabe en qué consiste

Emigrar es un proceso que suele ser difícil pero hacerlo a un país donde no se conoce el idioma es aún más complejo. Nueva Zelanda es un país elegido por muchos argentinos que deciden emigrar por diversas razones, aunque la economía suele ser un motivo que, en general, seduce a los jóvenes que optan por ese rumbo. Sin embargo, una de las trabas que hay es el idioma: el inglés, puede ser un obstáculo para aquellos que no conocen el idioma. A pesar de ello, el ingenio suele salir a la luz cuando hay una dificultad.

Este argentino está trabajando hace un tiempo en Nueva Zelanda, pero no entiende el idioma y aún no sabe bien qué hacer. Foto: Captura del video.

Un problema de estas características está viviendo un cordobés que actualmente vive en Nueva Zelanda, y que si bien consiguió trabajo, aún no sabe exactamente en qué consisten sus tareas.

En sus tiempos libres, el joven graba videos en TikTok para contar sus experiencias. Uno de ellos se hizo viral en dicha red social, llamando la atención de los usuarios al escuchar el relato del muchacho.

Con un claro tono de humor, el joven explica que, luego de 245 días, está en el trabajo sin saber que hacer: “Me convertí en el famoso policía de tránsito que está arriba de la chata (camioneta), con el aire acondicionado prendido, y no hace absolutamente nada”.

El argentino no sabía qué hacer porque no le entendió lo que le dijo su supervisor, pero una hora después, se dio cuenta que su trabajo consistía en chequear si los vehículos circulaban con las cadenas para la nieve puestas.

El video tuvo muchas reacciones de la gente, y entonces, el usuario @manuuprato hizo otro video, también viral, explicando que no todo es color de rosas: “Hoy me tocó laburar afuera, con -4 grados, viento, lluvia y nieve”, describió mientras mostraba el clima que estaba sufriendo.

Acto seguido, contó que le habían pedido responder las dudas que tengan los automovilistas, aunque confesó no saber qué duda va a contestar, teniendo en cuenta que no conoce el idioma. Además, le dieron una radio para comunicarse con los superiores y compañeros de trabajo, aunque afirmó que no sabe cómo usarla.

Finalmente, concluye el video con la siguiente afirmación: “Soy argentino, cordobés y me la banco”. El joven cierra el clip bailando al ritmo de un cuarteto y pidiendo que lo sigan en sus redes sociales.