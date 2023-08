Por qué los turistas gastan menos en sus vacaciones y en qué sectores golpea más

La crisis económica ajustó los gastos de los turistas que visitan Mar del Plata, que según los cómputos oficiales de la oficina de turismo tuvieron un gasto diario promedio de $12.291 el último verano, y una serie de estudios recientes a los que accedió MDZ lograron graficar algunos de estos cambios de hábitos.

En una adhesión creciente de las actividades gratuitas y al aire libre, el Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA realizó una serie de encuestas durante las últimas vacaciones de invierno y notó un gasto más austero, basado principalmente en las experiencias.

Con un declive de las ventas de indumentaria y del rubro "regalos" en general, prevalecieron las salidas gastronómicas, los paseos a pie, las recorridas por las playas y las visitas a cervecerías. Por otro lado, se observó una disminución del 17,66% en las compras en shoppings o centros comerciales.

Uno de los sectores especialmente afectado es el textil, donde los emblemáticos pulóveres marplatenses ya dejaron de ser una compra impostergable de las vacaciones. "Ahora vienen más jovencitos; necesitamos un repunte del público de adultos mayores que son los que visitan de forma obligatoria la avenida Juan B. Justo", razonan referentes del sector.

Dichas mediciones no alteraron el grado de satisfacción de los visitantes. Tal como expresó el informe citado, durante el invierno 2023, el 90,36% de los visitantes expresó un alto grado de satisfacción con su experiencia en la ciudad, en comparación con el 88,41% registrado durante la temporada de 2022.

En cuanto al alojamiento, el informe mostró un incremento en la preferencia por casas y/o departamentos durante el invierno 2023. Un 61,33% de los turistas optó por esta opción, frente al 57,78% del año anterior. Las principales razones que los turistas mencionaron para la elección de su alojamiento fueron el costo y la ubicación, factores constantes en ambas temporadas. Por otro

lado, el alojamiento en propiedad propia experimentó una reducción del 11,11% al 8% entre los inviernos de 2022 y 2023.

Entre otros temas, el relevamiento también abordó los aspectos que los visitantes consideran que la ciudad bonaerense debería mejorar como destino turístico. Los principales aspectos señalados por los encuestados fueron los Precios, la Higiene y el Mantenimiento de los Espacios Públicos, y la Seguridad, el Estacionamiento y el Tránsito. Cabe remarcar que la categoría de Precios fue la que experimentó el mayor crecimiento en comparación con el invierno 2022, pasando del cuarto al primer lugar en las preocupaciones de los turistas.

Los shoppings registran menos visitas que el año pasado - Foto: Shutterstock

Los comerciantes también notaron una venta que se aminoró en el mes de julio con una caída interanual del 6,5%, señalaron en un informe del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) publicado el fin de semana pasado.

El presidente de la entidad, Blas Taladrid, enumeró como las causas de este fenómeno al proceso electoral, los problemas de reposición y la inflación. "La volatilidad del dólar complejiza más aún la reposición de stocks por nuevas listas de precios actualizadas a valor de dólar blue. El empresario sigue viendo disminuir no solo sus ventas sino también su utilidad, y se presenta más cauto a futuro hasta ver el resultado de las elecciones, pero no obstante en el sector comercial de Mar del Plata se sigue con gran esfuerzo sosteniendo los niveles de empleo", razonó el portavoz de la cámara empresarial.

Sin embargo, manifestó que no es una realidad que se puede escindir del panorama nacional ya que "no escapa a la realidad nacional de caída de ventas marcada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)".

Consultados los comerciantes sobre la evaluación del desempeño de las ventas, con respecto al mismo periodo del año anterior, el 1,8% las consideró muy buenas; fueron buenas para el 26,3%; regulares para el 56,1%; mientras que su evaluación fue negativa para el 15,8% restante. Con respecto a cómo consideran las utilidades de sus establecimientos: el 17,5% indicó buenas; muy buenas el 1,8%; regulares para el 43,8%; malas para el 31,6% y pésimas 5,3%. Los paseos al aire libre y las actividades gratuitas, en alza por la crisis económica - Foto: Emtur

Panorama gris para los comerciantes para el resto del año

En cuanto a las perspectivas para los próximos 6 meses sobre la evolución de las ventas, consideran que se mantendrán sin variaciones el 38,6%; mientras que el 26,3% considera que aumentarán; y el 35,1% restante que disminuirán.

Con relación a la variación de personal en el sector comercial para el próximo semestre, nuevamente se ratificó la tendencia de las encuestas de meses anteriores de mantener los actuales niveles de empleo, donde el 91,2% de los comercios indicó mantener su plantilla, el 1,8% que aumentará su personal y el 7% restante que evalúa disminuir su nómina.

En cuanto a la proyección de inversiones para el bimestre en curso, y en medio de un proceso electoral: el 15,8% indicó que realizará inversiones; el 5,3 % demostró una indefinición al indicar que “lo está evaluando”; frente a un marcado 78,9 % se mostró negativo a hacerlo.

Respecto a la reposición de stock, el 54,4% manifestó mantener dificultades para la reposición de mercaderías, frente a un 45,6% restante señaló lo contrario. En este punto, quienes destacaron problemas de abastecimiento indicaron en el 34,4% que la situación se agravó con relación al mes de junio, el 59,3% dijo estar con las mismas complicaciones del mes anterior y el 6,3% que ha notado una mejoría. Según los comerciantes, las elecciones condicionan los gastos de los turistas - Foto: Emtur

El perfil de los turistas que llegan a Mar del Plata

Las encuestas también indagaron en el perfil de los turistas que presentan características similares a los del año pasado, con una edad promedio de 40,27 años y una estadía media de 5,88 noches, características que no mostraron cambios significativos en comparación con el invierno 2022, cuando se registró una edad promedio de 43,3 años y una estadía media de 6,29 noches.

El 73.33 % de los visitantes de la temporada invernal 2023 procede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, siendo ambos los dos principales centros emisores. Entre las otras jurisdicciones con mayor caudal de turistas figuran Mendoza y Santa Fe.

Durante la temporada de invierno 2023 el porcentaje de turistas que visita de manera frecuente la ciudad, es decir quienes estuvieron en Mar del Plata hace menos de un año, es del 50,67%. En 2022 esa cifra fue del 45%. Mientras que el porcentaje de turistas “repentinos”, quienes decidieron viajar con menos de una semana de antelación, es del 5,33% En 2022 esa cifra fue del 12,22%. Por lo tanto, se observa que la tasa de turistas “repentinos” se redujo un 56% con respecto a la temporada pasada.