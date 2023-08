A días de las PASO denuncian adoctrinamiento en una escuela en La Matanza

En cuenta regresiva para las PASO nadie ni nada queda fuera de la campaña. Los nombres de los políticos coparon las pantallas y las calles, a los carteles y videos se sumó -cómo nunca antes- la campaña en redes. Y a eso hay que sumar también las escuelas, a donde funcionarios del Gobierno llegan a dar charlas sobre los diferentes planes sociales del Estado sesgando la mirada de los alumnos del último año del secundario que votan este año por primera vez.

En esta ocasión, el hecho ocurrió en la Escuela 110 de La Tablada, partido de La Matanza, a dónde Fernando Espinoza se postula nuevamente candidato por Unión por la Patria, tras haber sido intendente en dos oportunidades. Un grupo de trabajadores visitó el establecimiento para hablar sobre el programa Progresar.

El hecho podría haber pasado inadvertido de no ser porque una alumna grabó parte de esa charla para dejar constancia del discurso con el que los funcionarios intentaron alinear con sus intereses el voto de los alumnos que, en muchos casos, vivirán su primera elección en las PASO de este domingo.

"El Estado tiene que poner más plata en esos lugares", se escucha al inicio del video que despertó la indignación de padres y madres que llevan meses exigiendo al Gobierno bonaerense una respuesta ante la crisis educativa de la que son víctimas sus hijos. Y enseguida la vocera -funcionaria de Anses- agregó: "El Estado tiene que poner más plata en las escuelas públicas para que sean mejores en los docentes para que les enseñen también, porque ellos mejoran siempre y se capacitan continuamente. En ellos tiene que invertir el Estado".

Esta charla ocurrió mientras los padres manifiestan preocupación por la escasa -casi nula en muchos casos- educación de sus hijos, que ven reflejada no sólo en el nivel con el que estos finalizan cada ciclo escolar sino también en la bajísima cantidad de días de clases, que en algunos distritos no llegará al 50% de lo que los ministros de Educación provinciales y de la Nación prometieron garantizar.

El video por el que denuncian adoctrinamiento en una escuela de La Matanza

Sin embargo, la charla por la cuál una madre denuncia adoctrinamiento en una escuela en La Matanza no se queda en esas expresiones sino que va aun más allá. "En ustedes tiene que invertir el Estado. En los hospitales tiene que invertir el Estado y mejorarlos cada vez más. Entonces ojo con esto de arancelar porque el arancel sale del bolsillo propio del trabajador... ¿Y el que no trabaja? ¿Qué hacemos con ese? ¿Y el que necesita primero estudiar, progresar, para después trabajar a donde se va air a atender si no tiene trabajo y no tiene ingresos? ¿A dónde va a ir a estudiar si no tiene para estudiar? Eso es lo importante. En eso tenemos que ponernos a pensar".

A pesar del sesgo discursivo, claramente alineado con un Gobierno que se jacta de ser "nacional y popular" a pesar de no estar dando respuestas reales a los problemas de la sociedad, la responsable de dar esta charla a jóvenes de la Escuela 110 de La Tablada, en el partido de La Matanza, explicitó que no estaba diciéndoles a quién votar. "Yo no les vengo a decir a quién tienen que votar. Y acá el profesor que es de Educación Cívica tampoco les va a decir a quién tienen que votar pero sí les va a enseñar cuál es la estructura que debemos tener en cuenta y qué cosas importantes tenemos que pensar y tener en cuenta a la hora de (decidir) qué clase de país queremos tener. Eso es lo más importante", declaró.

"Mi hija está en 5° año de la Escuela 110 y grabó porque como esto ya ha pasado en otras oportunidades, yo le pido que me avise quiénes entran a la escuela", le cuenta Soledad -la madre de la joven que grabó el video- a MDZ. "Lo primero que hizo cuando vio que la sacaban de su salón fue compartirme una imagen y después granó el video con esto que dicen que es muy grave"

Otro caso de adoctrinamiento en una escuela pública de La Matanza

Hace dos años, otra escuela de La Matanza también fue noticia por un caso de adoctrinamiento. Entonces, fue Laura Radetich, profesora a cargo de la clase, la responsable de "bajar línea" a sus alumnos para instarlos a optar por un determinado modelo político (el mismo que lleva más de 40 años gobernando uno de los distritos más empobrecidos del país).

La actitud de la docente, que descalificó a un alumno por cuestionar lo que ella estaba diciendo al frente de la clase. El intercambio, filmado por otro alumno, se hizo viral y la docente fue suspendida luego de que el problema del adoctrinamiento en el aula quedara en evidencia. En agosto de 2021 Laura Radetich fue acusada de adoctrinar a sus alumnos en una escuela de La Matanza

Entonces, además de un claro sesgo ideológico por parte de la docente, hubo señales de maltrato verbal hacia sus alumnos. Particularmente hacia quien hizo la pregunta. Más allá de ese caos puntual, el tema tomó estado público debido a que "el kirchnerismo tiene una posición profundamente antidemocrática de la vida en general que cancela voces alternativas", tal como señalaba en una columna de opinión Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación. Entonces, la familias todavía tenían muy presentes los contenidos de los cuadernillos oficiales que el Gobierno había repartido durante el primer año de pandemia, en el que las escuelas permanecieron cerradas durante casi todo el ciclo lectivo.