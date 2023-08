Video: una marca se burló de los políticos argentinos y esto fue lo que hizo

En plena campaña electoral, una marca aprovechó la oportunidad para potenciar el marketing de los productos. Se metió en el tema de conversación de todos los argentinos, las elecciones, y publicitó su línea de alimentos con una genial parodia de la historia política nacional. Con frases que recuerdan al menemismo, al alfonsinismo y hasta a Fernando De la Rúa, La Campagnola promete sabor, experiencias gastronómicas inmejorables y calidad como "la mejor opción".

"Este es un año electoral y no estamos en campaña, estamos en Campagnola", dice el locutor de la marca. Con sorna, agrega: "queremos que nos elijas porque sabemos que somos la mejor opción" y, parafraseando a Raúl Alfonsín en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa en 1983, cuando dijo que "con la democracia se come, se cura y se educa", La Campagnola dice que con ellos "se come, se unta y se disfruta".

Otro de los parodiados es el expresidente Eduardo Duhalde con su frase "el que depositó dólares recibirá dólares", que pronunció el 2 de enero de 2002, cuando se convertía en el quinto presidente de la Argentina en 11 días. En este caso, la marca de condimentos y mermeladas, entre otros productos, dice que "el que depositó el mejor atún recibirá la mejor tarta de atún". Acto seguido aparece en primer plano una fuente con comida y con ella es el turno de reírse de la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner: "Esta bandeja de papas no fue magia". Cristina dijo "no fue magia" cuando comenzó su discurso en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

El expresidente Mauricio Macri, otro de los parodiados en el comercial. Foto: Archivo MDZ

La chicana del expresidente Mauricio Macri al exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en pleno debate de candidatos, en 2015, cuando el primero le preguntó al segundo: "¿En qué te han convertido, en qué te han transformado?", también apareció, pero acá hacía un dulce, "¿En qué te han convertido, mermelada? En una deliciosa cheescake". Esa no fue la única frase de Macri que se parodia, también se hace alusión al "no se inunda más, carajo" que pronunció en el cierre de campaña, en 2019, en el Club Ferrocarril Oeste. "Ponele más salsa, que se inunde más", dice La Campagnola.

Fernando de la Rúa y su "dicen que soy aburrido" del spot de 1999 que lo llevó a la presidencia también se mencionan en el comercial de La Campagnola. "Si dicen que sos aburrido, ponete a probar con las especias". Y de nuevo Mauricio Macri con su famosa arenga: "¿Si se puede repetir? Sí, se puede".

Carlos Menem aparece referido con su discurso pronunciado en 1996 donde prometió algo irrisorio: ir a la estratosfera en tiempo récord. "Esta pizza te remonta desde Córdoba a la estratosfera y de ahí a Italia en una hora y media" dice La Campagnola en clara alusión a la frase del exmandatario que, entre aplausos y arengas, había asegurado: "Dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma, que quizá se instale en Córdoba, esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera, y desde ahí elegirán el lugar donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podremos estar en Japón, Corea o en cualquier parte del mundo".

Al final, La Campagnola insiste en pedir el voto de la gente y dispara: "Somos el granero del mundo, por eso podés darnos tu voto de confianza que por sabor, calidad y variedad somos sin dudas la mejor opción".

Video: mirá el llamativo comercial de una empresa que se burla de la política