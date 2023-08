La emotiva autodescripción de un niño mendocino de 10 años que busca ser adoptado

El Tribunal de Gestión Judicial Asociada de Familia llevó a cabo una convocatoria pública de postulantes para la guarda con fines de adopción de un niño de 10 años. En el comunicado, el niño se describe a sí mismo como alguien cariñoso y que prefiere las actividades recreativas en el hogar.

Además, en el documento, que lleva la firma de la Juez de Familia y Violencia Familiar Cintia Barriga Minervini, se explicó que el pequeño tiene una hermana que ya ha sido adoptada, por lo que espera que una familia lo acoja.

Así se describió el pequeño: "Hola, me llamó E, por ahora no puedo decirles mi nombre, pero quiero que sepan que tengo 10 años y soy muy cariñoso. Ingresé en un hogar con mi hermana melliza en 2021, que actualmente ya está con una familia adoptiva. Me gusta mucho el origami, voy a natación, rugby, ludoteca y dibujo".

En el documento el pequeño explica que debido a una discapacidad intelectual se siente "nervioso, pero si me acompañan y dialogan conmigo puedo darme cuenta de que me pasa y solucionarlo. También por eso voy a un espacio terapéutico de psicología y psiquiatría, me llevo muy bien con los profesionales y tengo mi certificado único de discapacidad (CUD). Me gustan las actividades recreativas organizadas en el hogar".

Actualmente, el pequeño se encuentra en un programa de apadrinamiento institucional. "Quiero una familia que pueda acompañarme en mi crecimiento y que pueda responder a mis necesidades materiales, afectivas y apoyarme en mi salud. ¿Lo intentamos juntos?".

Quienes deseen asumir el compromiso de adoptar al pequeño pueden comunicarse al correo: rpamendoza@jus.mendoza.gov.ar.