El efecto Milei ya impacta en el día a día de los mendocinos

El lunes siguiente a las elecciones fue una total sorpresa para todos.Los resultados de las elecciones presidenciales de Argentina 2023 impactó en todos los mercados. La victoria de Javier Milei generó una crisis en lo económico con un ajuste del dólar oficial a $365,5 y el blue a $685. Adicionalmente, se ejecutó un marcado incremento en las tasas de interés, situándolas en un 118% anual, lo que se traduce en un efectivo 206%, con el propósito de preservar la integridad de los depósitos a plazo fijo y evitar su desarticulación.

Estas acciones también repercutieron en los comercios de la provincia que tomaron cartas en el asunto y ante la incertidumbre, se tomaron medidas de último momento: aumentar los precios y restringir la venta de productos.

Los primeros cambios se vieron en los supermercados y mayoristas, donde dueños comentaron que recibieron un flujo anormal de compradores que buscaban sacarse los pesos de encima. Además, desde Oscar David comentaron que es seguro que los insumos importados aumentarán.

Sin embargo, MDZ pudo confirmar que la actualización de precios y la limitación de stock también se vio en otros rubros como la tecnología, los electrodomésticos, las ruedas y autopartes.

Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

En septiembre del año pasado, se registró una escasez de cubiertas que obligó a los argentinos a buscar stock en países fronterizos. Con la victoria de Javier Milei hay neumáticos en la Argentina, pero la gran mayoría están guardados o sus precios en constante actualización.

El dueño de un local de cubiertas mendocino comentó que esta mañana recibió muchas más consultas de lo normal en su local: "A las 10 de la mañana teníamos el mostrador lleno de gente y era una incertidumbre total, no sabíamos si vender o no, pero decidimos poner precios actualizados en las cubiertas". "Por lo general, uno apura al comprador a comprar, pero esta vez les comentábamos que lo mejor era que compraran ahora porque seguramente mañana iban a volver a aumentar", agregó.

Foto: Shutterstock

En la mayoría de los locales consultados, se comentó la misma frase "los proveedores no nos pasaron lista de precios". En el caso de las partes de los autos, la actualización de precios se vio en gran medida en aquellos productos foráneos. "Decidimos vender las cosas simples como bujías o foquitos, pero las cosas grandes como una máquina o una batería no".

Qué pasó con la tecnología

Por otro lado, varias casas del microcentro mendocino anunciaron que el piso de los aumentos fue de un 20%. Desde Centrogar, comentaron a MDZ que la mayoría de las compras ocurrieron la semana pasada: "La gente sabía que después de las elecciones se podía venir algo y compraron".

Varios mendocinos que se encontraban comprando en tiendas de tecnología informaron que dispositivos como celulares y consolas no se estaban vendiendo. Foto: Lector MDZ

En Tecnocompra explicaron a MDZ que muchas ventas de la semana pasada que ya estaban pactadas fueron canceladas por los aumentos que llegaron incluso al 80% en algunos productos. "Hoy una reconocida marca de celulares nos llamó y nos dijo un aumento, pasaron dos horas y llamaron otra vez para aumentar porque el primero les quedó cortó", comentó un vendedor.