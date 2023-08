Mujeres protestaron contra la Justicia de Familia en San Rafael

La denuncia de Kurt Ottosen levantó más voces contra la violencia institucional hacia niños y adolescentes. A la visita de los miembros de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura, se sumaron las Mujeres Madres Protectoras de San Rafael que se manifestaron esta semana frente a las oficinas de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y adolescentes (DGP) en la calle El Libertador 257.

Se trata de un grupo de mujeres que transitan diferentes situaciones en las que se ven vulnerados los derechos de sus hijos. Algunas no pueden ver a sus hijos por denuncias cruzadas con sus exparejas, otras denunciaron que sus hijos eran víctimas de abuso y han librado una larga batalla legal para probarlo y lograr que los niños sigan bajo su tutela y otras tienen a sus hijos en hogares por orden de un juez.

Sin embargo todas coinciden en las denuncias: hay graves falencias en la Justicia de Familia de San Rafael -señalan con nombre y apellido a las juezas-, el equipo especializado del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario del fuero de Familia no tiene la formación suficiente ni la capacitación necesaria en perspectiva de género que exige la ley y las autoridades de la DGP no brindan la contención necesaria para las madres.

"Lo que pasa en San Rafael a mi me sorprende, nunca vi algo así. Cómo se violan derechos dentro de tribunales. Cómo puede ser que las víctimas no tengamos derecho a tener un patrocinio letrado penal a cargo cuando no tenemos con qué solventarlos. es como una cofradía”, dijo la secretaria de la Asociación Vínculo Saludable de San Rafael, Gisela Jaymes, durante la manifestación pacífica de un puñado de mujeres que convocó a una decena de uniformados para custodiar el lugar.

"Queremos que nos escuchen. Ya hemos hecho otras manifestaciones y no pasó nada. Nos han tratado de locas. Hemos denunciado estos hechos aberrantes y no pasó nada. Queremos que se conozcan nuestros casos, tenemos todo documentado y las pruebas. Queremos que se solucione”, agregó.

Además, las Madres Protectoras aseguraron que la situación salió a las luz con la denuncias en redes sociales de Kurt Ottosen -titular por 6 meses del hogar Puentes de Amor- pero insistieron ellas denuncian estas irregularidades desde hace años. “En febrero hicimos la denuncia donde explicamos todo pero no se movió nada hasta ahora. Queremos pedir justicia para que se esclarezca todo, que se sepa qué ha pasado con estos niños, dónde están, cómo están ahora, qué va a pasar en el futuro”, indicó Jaymes.

El grupo de madres que lucha por los derechos de los niños y adolescentes en San Rafael trabaja desde hace años en el departamento. Una de las últimas actividades que organizaron fue el Foro de Participación Ciudadana por la Reivindicación de los Derechos Humanos 2023 en el aula magna de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo donde disertaron personalidades de todo el país y la figura principal fue Nilda Gómez del Observatorio de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación.

También se movilizaron el 8 de marzo frente a tribunales para denunciar deficiencias en el sistema judicial. Durante la pandemia, organizaron encuentros virtuales para compartir testimonios y sostenerse mutuamente en sus respectivas problemáticas. s