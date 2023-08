Caso Morena: características, pronóstico y cómo detectar a los "psicópatas desalmados"

El crimen de Morena, la nena de 11 años que murió tras ser asaltada y golpeada por motochorros este miércoles por la mañana cuando llegaba a la escuela, conmociona al país. Como en cada hecho de inseguridad que se registra a diario, resulta indignante ver cómo los delincuentes huyen dejando a Morena malherida, sin importarles nada más.

Mauricio Girolamo, Licenciado en Psicología, habló en MDZ Radio sobre la personalidad psicópata y aseguró que “un psicópata va a seguir siendo un psicópata toda la vida”.

“Estamos en una situación coyuntural, un país complejo, y los chicos no pueden dimensionar si lo que pasa está cerca, lejos; y la sensación de estar en alerta por parte de los chicos es tremenda”, reconoció el especialista en Según Cómo lo Mires. Y agregó: “Tener que bajarnos del auto mirando que no venga nadie. No es sano vivir así, pero es un método de supervivencia en nuestro país, es paradójico”.

“Los recargamos de miedo, a veces no queda otra. Les damos herramientas para que se protejan, pero a la vez para que su sistema esté mucho más alerta de lo que debe estar, que sería relajado y jugando”, señaló.

Respecto de los motochorros que golpearon y mataron a Morena, Girolamo indicó: “Desde mi punto de vista, esto se parece mucho a lo que sería un verdadero psicópata desalmado. Y un psicópata es una forma de ser, que es como el tronco del árbol. Y el tronco del árbol no lo vamos a enderezar. Un psicópata va a seguir siendo un psicópata toda la vida. Y en la cárcel lo único que va a ser es estar a resguardo de no seguir haciendo daño, pero cuando salga va a ser más de lo mismo”.

“El psicópata tiene una característica y es que no siente empatía por el otro, no siente remordimiento. Esta persona se va a dormir en cinco minutos sin ningún problema. Algunas de estas personas, ni siquiera perdiendo la libertad pierden; tarde o temprano van a salir”, se lamentó.

Y añadió: “Un psicópata diagnosticado y que comete un delito, sabe perfectamente lo que está haciendo y, aún sabiendo, lo comete igual. A esa persona no la podemos ayudar. Un psicópata no se adapta a las reglas sociales, las conoce, las sabe, las ve en los demás, pero pasa por encima porque no le importa”.

“Los narcisistas como los psicópatas son personas altamente manipuladoras, buscan ser admirados, considerados y sentirse mucho más que las demás personas. Hacen sufrir, porque se llevan puesto lo que sea. Son encantadores, carismáticos, caen muy bien. Cuando nos damos cuenta, nos caminaron por encima. Generan sufrimiento en el otro, algunos gozan con el sufrimiento ajeno y sino al menos no les importa”, detalló.

Girolamo reconoció que “proporcionalmente es un número ínfimo en la población” y explicó que, para detectarlos, “es muy importante pensar en la igualdad, en donde no podemos tener miedo a alguien; si tengo que estar pensando que el otro me tiene que aprobar”.