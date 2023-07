Crisis en pediatría: Ampros se manifiesta en el hospital Notti con fuertes denuncias

"Lo que está pasando es que los niños, niñas y adolescentes de Mendoza no están teniendo acceso a la salud. Esto viene ocurriendo hace tiempo pero era mayormente en la periferia pero ahora ya está afectando al hospital Notti", aseguró Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, sindicato que nuclea a los profesionales de la salud, desde la explanada de este centro asistencial lugar donde se dieron cita médicos y enfermeros en la mañana de este lunes para visibilizar esta problemática.

Iturbe también destacó que "durante el domingo hubo en la guardia menos pediatras de los que debería haber. Esto es porque no hay profesionales para cubrir la guardia". Sobre las causas que han provocado esta situación, la sindicalista indicó que es "policausal" y responsabilizó al Ministerio de Salud: "Todas las políticas de salud que la ministra dice que está impartiendo son reclamos que venimos haciendo desde hace años".

En cuanto a la cuestión laboral, Iturbe agregó que desde el Ejecutivo han incumplido con una serie de promesas que se habían comprometido: "La ministra habla de mayor dedicación, pero todavía no se han presentado los cronogramas. Habla también de que se les va a considerar la residencia para la clase y no se les pagó. Es decir, no pagaron y no rescalafonaron".

Desde hace tiempo el sindicato viene señalando que los pediatras no son reconocidos salarialmente en la provincia y eso ha provocado que los profesionales migren a otras provincias o países. "Y no solo eso, muchos están abandonando la salud pública para irse a su consultorio particular porque les conviene mucho más", agregó.

La manifestación de este lunes forma parte de una serie de medidas que fuerza que el sindicato aprobó el cual incluirá un paro general para el viernes 7 de julio y una movilización para el 9 de julio.